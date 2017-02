Consciência tranquila

A Toyota foi pioneira nas motorizações híbridas e continua a aposta. A nova geração do Prius tem agora uma versão plug-in que, face à anterior, aumenta a autonomia em modo elétrico para 50 km e reduz o tempo de carregamento para pouco mais de três horas numa tomada de casa. O jornalista Rui Pedro Reis foi conhecer o novo Prius Plug-In Hybrid e faz contas às vantagens e desvantagens face a um Prius híbrido convencional

A história dos automóveis híbridos já tem 20 anos, mas só nos últimos dois ou três encontrei modelos com soluções que me convenceram em matéria de consumos. Com os híbridos plug-in, a questão passa mais por saber se uma dezenas de quilómetros em modo elétrico compensam a diferença de preço. Com a nova geração do Prius, a Toyota aumenta a autonomia para 63 km no ciclo NEDC, o que significa que em condições de utilização normal consegue fazer 50 km em ambiente urbano. O anterior, não ia além dos 30 km.

Mais energia

Para conseguir um melhor débito energético, os engenheiros da Toyota recorreram a um motor elétrico mais eficaz e a baterias de iões de lítio. No Prius convencional as baterias são de níquel, de produção mais barata mas com um carregamento muito mais lento, o que não é problema, já que é feito apenas por regeneração. Com as novas baterias foi possível duplicar a capacidade energética para 8,8 kw, enquanto o volume aumentou apenas 2/3 e o peso teve um acréscimo de 50%, compensado com a utilização de materiais leves no chassis. Entre as novidades tecnológicas está também uma embraiagem de uma via instalada na caixa CVT, que permite ao gerador a ligação a um motor elétrico secundário. Uma solução tecnológica complexa e que tem como resultado prático principal o aumento da velocidade máxima em modo EV para 135 km/h.

Da teoria à prática

Para lá dos números e das complicadas soluções tecnológicas, o mais importante é perceber como é a condução do Prius Plug-In. É notório o esforço da Toyota para conferir personalidade ao modelo, mas este Prius continua a não ser um automóvel divertido de conduzir. O sistema faz bem o trabalho tutorial e ensina o condutor a utilizar da melhor forma a energia. Isso significa que as baterias devem ser guardadas para utilização urbana. Depois, em autoestrada, o melhor é escolher o modo híbrido HV e poupar baterias para a cidade. Há ainda um modo EV City, que reduz a velocidade máxima e aumenta a autonomia em cidade.

É que acima dos 100 km/h a autonomia fica significativamente reduzida, por muito cuidado que se tenha. O Prius pode não ser emocionante, mas consegue recuperações que não envergonham. Em cidade, faz muito sentido. A viagem levou-me de Barcelona até à região de Girona. Os primeiros 20 km foram em ambiente urbano e o motor a combustão esteve sempre desligado. Depois, já em autoestrada, foram mais 22 km em modo EV, até que a bateria se esgotou e entrou em funcionamento o modo híbrido. O resultado final foram 137 km com um consumo de 4,2 litros aos 100. 44% da viagem foi em modo EV, porque sempre que regenerava quantidade de energia suficiente, o sistema ligava o modo 100% elétrico. No total, foram 42 km em modo elétrico, 31% do total de km percorridos. Uma marca que teria sido bem melhor se a totalidade da viagem fosse em cidade.

Híbrido vs. plug-In

Utilizar um híbrido plug-in de forma rentável exige alguma disciplina. É que a presença de autonomia dada pelo motor a combustão pode levar alguns utilizadores a nem sempre carregar a bateria. Aí, estão a utilizar o Prius como um híbrido convencional, só que com a agravante de terem gasto à partida mais 9000 euros na aquisição do plug-In. É esta diferença de preço que pode colocar um grande ponto de interrogação na versão com carregamento e que a torna vantajosa apenas para quem faz uma utilização diária predominantemente urbana. Importa dizer que o carregamento se faz num mínimo de duas e num máximo de três horas. Para os mais fervorosos adeptos da ecologia há ainda a opção de um tejadilho em células fotovoltaicas. Custa cerca de 1500 euros e permite um acréscimo de 5 km na autonomia elétrica. A Toyota diz que pode permitir fazer até mais 1000 km em modo EV por ano.

A nova geração do Toyota Prius Plug-In chega em abril e tem pré-vendas a partir de março. O preço de lançamento começa nos 41.600 euros. E é precisamente o preço que pode comprometer o sucesso do Prius Plug-In. Para muitos utilizadores, recuperar os 9000 euros de investimento vai demorar demasiado tempo e a escolha de um Prius híbrido acaba por ser mais acertada.

FICHA TÉCNICA Toyota Prius Plug-In Hybrid

Motor

1798 cc

Potência

98 cv

142 nm 3400 r.p.m

Motor elétrico

MG1 31cv

MG2 72cv

Potênvia combinada

122 cv

Transmissão

Dianteira

Caixa CVT

Prestações

162 km/h vel. máxima (135 km/h modo EV)

11,1s 0-100 km/h

Consumos

1,0l/100 km ciclo misto

22g CO2/km

Autonomia EV

63 km

Preço: €41.600