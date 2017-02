Professor fotografa-se há 30 anos. Projeto “Todos os Dias” já chegou às galerias de arte

Karl Baden “tinha vontade de documentar a passagem do tempo”. Escolheu-se como objeto e o resultado – selfie a selfie, ainda antes dos autorretratos virarem moda – faz-nos pensar em questões tão intemporais como a morte ou o desejo de imortalização

Karl Baden iniciou o projeto há exatamente 30 anos, um dia depois de Andy Warhol morrer e muito, muito tempo antes de as redes sociais celebrizarem as selfies. “Todos os Dias”, assim batizou a iniciativa, partiu de uma ideia simples: fotografar-se todos os dias, num primeiro plano a preto e branco, sem artifícios ou qualquer produção.

“Tinha vontade de documentar a passagem do tempo. Muitas pessoas tentaram fazê-lo com cidades, lugares ou mesmo com a própria família. Eu senti que podia ser interessante dar um passo mais à frente”, explicou há cerca de dois anos o professor de fotografia ao diário “Boston”.

Atualmente com 64 anos, Karl Baden pretende continuar a sua rotina, há muito transformada em manifestação artística. As fotografias já passaram inclusivamente por várias galerias. O seu interesse prende-se com a evocação de conceitos tão intemporais para o Homem como a morte ou o desejo de imortalização, como defende Howard Yezerski, o dono de uma das galerias em Boston que se interessou pelo trabalho de Baden.

Ao longo dos anos, o autor manteve-se fiel à ideia de partida. Tenta posar com a mesma expressão neutra, usando a mesma máquina de 35 mm, o mesmo tripé e iluminação. “É como escovar os dentes”, relata à AP. “Tiro a fotografia e sigo com a minha vida. Não tem nada de religioso, nem o vejo como nenhuma espécie de ritual”.

De forma consciente, optou por nunca deixar crescer barba ou bigode e quase não variou o corte de cabelo por querer eliminar “variáveis” que pudessem ser “distrações” quando avaliasse o processo de envelhecimento.

Há um momento, ocorrido em 2001, em que as imagens refletem um período pessoal mais duro, que deixou marcas bem visíveis. Diagnosticado com um cancro na próstata, Baden fez quimioterapia e emagreceu significativamente. Mas acabou por ultrapassar a doença, cuja ‘herança’ acabou por ser a falta de sobrancelhas: “Não voltaram a nascer”.

Sobre o projeto, há apenas uma data que lamenta. No dia 15 de outubro de 1991, “apenas por um tonto esquecimento”, falhou a sua selfie diária.