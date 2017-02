Peugeot 3008 é o Carro do Ano 2017

Ao fim de meses de ensaios em estrada o júri do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, constituído por 16 jornalistas de alguns dos principais meios de comunicação, atribuiu os prémios de 2017, decisões que foram esta tarde divulgadas em Lisboa.

Saído de um lote de sete finalistas, o grande vencedor deste concurso já na sua 37ª edição e promovido pelo Expresso e pela SIC é o Peugeot 3008 Allure 1.6 BlueHdi 120 CV EAT6, que assim sucede ao Opel Astra como Carro do Ano em Portugal.

Foram também anunciados os vencedores das diferentes categorias.

Citadino do Ano: Citroen C3 Pure Tech 110 S&S Shine

Familiar do Ano: Renault Mégane Berlina Energy dci 130 GT Line

Carrinha do Ano: Volvo V90 D4 190 CV Geartronic

Crossover do Ano: Seat Ateca 1.6 TDI CR Style S&S 115 CV

Ecológico do Ano: Hyundai Ioniq Hybrid Tech.

O Prémio Tenologia e Inovação contemplou o sistema Volvo Pilot Assist e o Prémio do Público, votado através de correio eletrónico, distinguiu o Seat Ateca.

