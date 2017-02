Católica formaliza acordo para a criação do primeiro curso privado de Medicina

Numa das mais áreas de ensino mais disputadas pelos candidatos ao ensino superior, há muito que sector privado tem tentado estender a sua oferta à Medicina, mas até agora sem sucesso. A Universidade Católica Portuguesa (UCP) em colaboração com a Universidade de Maastricht e o Grupo Luz Saúde estão decididos a ser os primeiros. Na próxima sexta-feira assinam o acordo para o desenvolvimento do Campus de Cascais da Faculdade de Ciências da Saúde da UCP, naquele que será o primeiro passo, confiam, do processo de abertura do primeiro curso privado de Medicina.

Estabelecido o acordo, o passo seguinte será a preparação e apresentação da proposta junto da Agência de Avaliação e Acreditação de Ensino Superior (A3ES). Nenhuma formação conducente à atribuição de um grau de ensino superior – seja licenciatura, mestrado ou doutoramento – pode funcionar sem o aval da A3ES. Ou seja, na melhor das hipóteses a proposta é apresentada pela Católica até ao final do ano e poderá ser aprovada para acolher os primeiros alunos em 2018/19.

“Trata-se de um projeto internacional de Medicina, único em Portugal, baseado no modelo de ensino (assente em Problem Based Learning) que a Universidade de Maastricht tem vindo a desenvolver, com sucesso, há 50 anos e totalmente leccionado em inglês”, explicam os responsáveis em comunicado, invocando a “inquestionável qualidade de duas entidades com provas dadas: o Grupo Luz Saúde, operador privado de referência na saúde em Portugal, e a UCP, uma referência de excelência no ensino superior”.

Apesar de tudo estar dependente da avaliação que vier a ser feita pela A3ES o projeto parece desde já merecer a confiança de responsáveis políticos, com a presença do secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, já confirmada, anuncia a Católica.

CESPU tem proposta em avaliação

Neste momento há um outro processo de candidatura a um novo curso superior de Medicina em fase mais adiantada. A Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU) entregou a proposta à A3ES no ano passado (desde 2004 que tem tentado) e a resposta deverá ser conhecida entre maio e junho, diz Alberto Amaral, presidente da agência de avaliação.

No caso da proposta da CESPU, seriam os centros hospitalares de Vila Real e Trás-os-Montes e do Tâmega e Sousa, além de outros hospitais privados, a assegurar a formação clínica.