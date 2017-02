Porto vintage: vestir o tempo em segunda mão

Num Porto que se descobre e redescobre, sempre aberto a quem chega, também o baú de outras épocas se destapa. É um Porto vintage, onde nem os trapos são velhos e o tempo pode ser vestido em segunda mão. Um pouco por toda a cidade, multiplicam-se as lojas de vestuário dedicadas a um público em busca de peças únicas e irreplicáveis. A tentação dos preços baixos é elevada, mas mais do que a componente económica, pesa na decisão a vontade de marcar pela diferença. Usada mas como nova, esta tendência retirada do sótão virou uma moda.

A estação da Trindade é um dos mais importantes pontos de passagem na Invicta. Para quem chega com tempo, ali bem perto – no n.º 540 da rua do Bonjardim – a loja vintage “UR” é uma excelente opção para embarcar numa viagem até aos anos 1980 e 1990. Depois de ter surgido como um projeto online e ter marcado presença em vários mercados da cidade, materializou-se num espaço físico há quase três anos.

Começou por vender exclusivamente artigos em segunda mão, mas atualmente também aposta em vestuário de confeção própria. O objetivo é “mostrar às pessoas que a roupa em segunda mão não tem de ser podre, velha ou cheirar mal”, explica ao Expresso a proprietária Senra Fernandes.

Na “UR” entram pessoas de todas as idades, à procura de raridades intemporais prontas a vestir e para todas as carteiras. Desde saldos a um euro até artigos de vestuário que podem custar mais de 100, nesta loja vintage encontra-se um pouco de tudo. “Temos todo o tipo de público, desde que as peças sejam boas, decentes e tenham um preço acessível. Já não é só para alternativos”, assegura a proprietária.

“São peças que duram uma vida e estão em bom estado. Atualmente um par de calças dura dois meses, em média, e depois rompe”, nota Senra Fernandes, para quem a opção pela roupa de outras épocas e com “personalidade” representa uma “oportunidade de as pessoas andarem na rua e serem identificadas por usarem uma peça exclusiva”. Acredita que em Portugal ainda persiste um certo estigma, comparativamente com outras cidades europeias, nas quais comprar roupa em segunda mão é um hábito consolidado. “Há clientes que vêm de fora, por exemplo de Barcelona, onde existem inúmeras lojas vintage, ou da Holanda. Se essas pessoas valorizam as nossas peças, isso acontece pela qualidade”, assevera.

Em busca do vestido perdido

Um desses exemplos é o catalão José María, de 52 anos, que fomos encontrar na loja “Mon Père” (Rua da Conceição, n.º 80) dedicada exclusivamente à venda de vestuário em segunda mão com um estilo vintage e urbano. José está de férias no Porto e aproveitou para conhecer o espaço, enquanto procura uma “cazadora” – ou um casaco, em bom português – dos anos 1930 ou 1940.

Confessa-se “enamorado” por este género de produtos, uma vez que dança “swing” e “lindy hop”, estilos que remetem para o imaginário folk americano. “O preço não é tão importante para mim, porque isto faz parte de um estilo de vida”, explica-nos este turista proveniente de Barcelona.

Perguntamos pela proprietária Mariana Rodrigues e dizem-nos que não está. “Foi de viagem para a China. Há algum tempo também esteve na Índia”, sempre à procura de artigos diferenciados e que possa trazer para a sua loja. Os preços são bastante convidativos e podemos encontrar, por exemplo, um casaco de cabedal dos anos 1970 por uns módicos 20 ou 30 euros. Só é preciso paciência e escolher bem, porque ao contrário do que acontece numa superfície comercial comum, aqui todas as peças são únicas e os cabides não possuem vários tamanhos de um mesmo artigo.

À procura de camisolas de malha para o inverno, encontramos Ana Cardoso, de 19 anos, e, como habitualmente, não tenciona gastar mais do que 10 euros. “Gosto de chegar, ver, passar algum tempo à procura, porque é mesmo bom olhar à nossa volta e vermos produtos de outros tempos”, explica com entusiasmo a jovem estudante de Design de Comunicação.

O interesse surgiu através de uma mera casualidade. “Vi um vestido mesmo bonito numa série e não encontrava em lado nenhum”, conta Ana. Atualmente, já não se lembra qual era a série, mas o vestido, esse, não o esquece e desde então iniciou uma demanda para o encontrar. “Ainda não consegui achá-lo, mas ainda tenho esperança”, assegura, entre risos.

A jovem refere que o preço é sempre importante, mas o desejo de “ir contra a corrente” e de “ajudar o comércio local” é outro dos motivos invocados para se “apaixonar completamente” pelo estilo. “Acho que virou uma moda, mas num bom sentido. Nunca é mau sabermos reutilizar e comprarmos roupa em segunda mão”, conclui. Ter assistido ao documentário “The True Cost” foi outra das razões que levaram Ana a adquirir “uma maior consciência social” e a “rejeitar o consumismo”.

Roupas com histórias cosidas por dentro

Com a Torre dos Clérigos ao lado e os tuk-tuk estacionados numa espera trepidante por turistas, encontramos a “Ornitorrinco”(rua da Assunção, n.º7), prestes a completar seis anos. A gerente do estabelecimento é Daniela Pinto, de 27 anos, formada em Arquitetura Paisagista, mas em quem emergiu a vontade de explorar novos horizontes.

Ali encontram-se roupas de época e de grandes marcas, adornadas com padrões distintivos e com um corte de qualidade. Os preços oscilam entre um euro até casacos que podem custar 35. Tal como o próprio nome faz antever, “é uma loja muito eclética”, explica a proprietária. “Nunca temos peças iguais e cada uma delas tem a sua história”, acrescenta.

O público é bastante heterogéneo e de diferentes classes sociais. Os clientes masculinos ficam-se mais pelas sweatshirts e pelos casacos desportivos; as mulheres, por sua vez, buscam blusas e vestidos de outros tempos. Os principais “caçadores destas preciosidades” são pessoas entre os 20 e os 35 anos, e fazem-no pelas mais variadíssimas razões.

“Uma cliente explicou-me, certa vez, que comprava por uma questão ambiental. Não queria estar a gastar dinheiro em roupas que teriam de ser fabricadas”, conta Daniela Pinto. O negócio tem corrido bem e está a crescer. “As pessoas em Portugal aderem mais e o turismo também está a facilitar”, afirma a gerente. “É um hábito que se vai entranhando. No início era um pouco estranho. Algumas pessoas entravam e ficavam um pouco incomodadas por serem produtos em segunda mão. Agora não. Já virou moda”, frisa a jovem empreendedora.

Estes três exemplos constituem somente uma pequena amostra, porque muitas outras lojas de roupa em segunda mão e orientadas para um estilo vintage brotam e estão a criar uma raiz estilística sólida na cidade do Porto.

Também iniciativas como a Flea Market, uma feira mensal de produtos usados, têm constituído um importante impulso para sedimentar a propensão do público de uma cidade onde a modernidade e o classicismo andam de mãos dadas vestir novamente aquilo que muitas vezes parece vetusto.