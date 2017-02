Marques Mendes: “O futuro de Centeno está nas mãos de Domingues”

“Em grande medida, o futuro de Mário Centeno está nas mãos de António Domingues”, disse Luís Marques Mendes, justificando depois a sua afirmação: “Se Domingues decidir revelar os SMS e os SMS forem comprometedores, é evidente que Centeno corre um grande risco”.

Para Marques Mendes é, no entanto, claro que ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos vai acabar por revelar o conteúdos das mensagens trocadas com o ministro das Finanças, uma vez que “sente-se traído por aquilo que alegadamente lhe terão prometido e não terão cumprido” e está “com vontade de se vingar”. Mais, está “mortinho por fazê-lo”. É por isso que Mário Centeno deve “explicar a situação o mais rápido possível”. “Quanto mais tarde o fizer, pior será para ele.”

Mas não só o ministro das Finanças deve explicar a situação, como também o Governo, que está perante “a sua maior crise desde que está em funções”, o deve fazer. Marques Mendes considera, aliás, que tanto o PS como o BE e o PCP têm feito uma “gestão desastrosa e caótica” do caso, não conseguindo evitar que ele “ofusce todas as boas notícias”, como a da redução do défice. O comentador não consegue não sentir-se surpreendido com a atitude do primeiro-ministro António Costa. “Como é que o mesmo político habilidoso que conseguiu construir a geringonça não tem agora o mínimo de talento e habilidade para encerrar este caso?”, questiona.

Sobre a postura da oposição, que tem investido numa série de ataques cerrados contra o Governo, Marques Mendes diz não ter dúvidas de que se trata de “uma guerrilha partidária”, uma “guerrilha partidária” que, no entanto, não terá grandes frutos. “A oposição não vai ganhar nem um voto com isto”, considera.

Luís Marques Mendes, que falava no seu comentário habitual na SIC, comentou ainda a notícia do Expresso de que o ministério da Educação está a preparar alterações que incluem a revisão total dos tempos para cada disciplina. A ser “verdade”, disse o comentador, isso irá ser prejudicial de duas formas: primeiro, porque irá “introduzir novamente instabilidade nos currículos dos alunos, quando é positivo para todos, alunos e professores, que haja regras e estabilidade”, e segundo porque sendo a Matemática e o Português disciplinas “em que os alunos, por norma, têm mais dificuldades, o objetivo deveria ser consolidar e estabilizar, em vez de mudar”. “Todos os governos têm muito a mania de fazer experiências na educação, transformando os alunos em cobaias”, disse o comentador, sublinhando “os bons resultados” de Portugal na área da educação em avaliações internacionais. “Em equipa que ganha não se deve mexer.”

Questionado sobre o novo livro de Cavaco Silva, “Quinta-feira e outros dias”, Marques Mendes pouco falou, limitando-se a assinalar o facto de José Sócrates ser referido tantas vezes ao longo das páginas do volume escrito pelo ex-Presidente da República. “Na minha opinião, acho que há José Sócrates a mais, o que pode legimitar a acusação de que se trata de um ajuste de contas”. Por outro lado, disse o comentador, ao ler o livro percebe-se Cavaco e Sócrates são “realmente diferentes e que se não tivesse sido Cavaco Silva, as coisas teriam sido muito piores”.