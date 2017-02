A impressora 3D que pode muito bem ser a resposta aos seus desejos

Se está à procura de uma impressora 3D de baixo custo, compacta q.b. para usar numa secretária e com boa qualidade de impressão, então temos uma boa notícia para si. A Blocks Zero pode muito bem ser a resposta aos seus desejos. Esta pequena máquina criada em Portugal tem o preço de uma impressora 3D de kit difícil de montar, mas oferece a qualidade de construção e a facilidade de uso de máquinas muito mais caras

As impressoras 3D ainda não são tão fáceis de utilizar quanto uma impressora tradicional. Além de alguns conhecimentos específicos necessários para usar a impressora, só é possível tirar máximo partido deste tipo de máquinas quando o utilizador sabe criar modelos 3D. Já há software relativamente fácil de utilizar, muitos modelos 3D disponíveis gratuitamente (dê uma vista de olhos AQUI), mas a verdade é que estas máquinas ainda são para especialistas.

Por outro lado, há muitos utilizadores que podem ser englobados nestes “especialistas”, como arquitetos que procuram uma forma eficiente de fazer maquetas; engenheiros que fazem protótipos; e toda a comunidade maker, pessoas que gostam de fazer - e não de comprar feito. Utilizadores que devem dar toda a atenção a esta máquina portuguesa.

Como acontece com todas as máquinas fornecidas em kit, o utilizador tem que ter alguma habilidade para fazer a montagem. Aliás, esta é uma das razões que permite o baixo preço. E esta é a impressora 3D “a sério” mais económica que conhecemos. Felizmente, o manual ilustrado fornecido e a organização do kit (as peças são fornecidas em diferentes caixas e divididas por áreas) tornam a montagem da Zero tão ou mais simples que a montagem de um móvel do Ikea. Nem há o risco de termos a mesa cheia de peças e parafusos porque, graças à organização referida, a montagem é feita por segmentos. Se seguirmos atentamente as instruções – e a regra “depressa e bem não há quem” deve ser seguida –, a máquina fica pronta a funcionar em algumas horas.

Cabe na secretária

Compacta. Muito compacta. A “pegada” da Zero é de apenas 20x20,5 cm, o que significa que cabe em qualquer secretária. Mais, como tem uma construção robusta e todos os mecanismos estão protegidos, podemos facilmente arrumá-la num armário ou prateleira quando não está a ser utilizada. Aliás, a Zero até vai ser fornecida com um saco de transporte. Este baixo impacto é também visível em outras características: é pouco ruidosa a funcionar e tem uma cama (onde a impressão assenta) em acrílico com ligeiro relevo, o que evita termos de andar a aplicar fita ou colas para agarrar o modelo.

A Blocks One – a “irmã” mais velha e maior – já nos tinha impressionado em termos de qualidade de impressão e da fiabilidade dos mecanismos, incluindo o sistema de alimentação do filamento. Características que a Zero também tem. Depois de montada, esta é uma máquina “pronta a usar”, que suporta ao mais variados tipos de filamento dentro do PLA (plástico de origem orgânica), incluindo flexíveis. A impressão tem um pormenor muito elevado e a qualidade é constante e repetível. No global, a experiência de utilização desta máquina fica muito acima do que se consegue com os kits de baixo custo.

Modelos pequenos

O volume máximo de impressão de apenas 120x140x120 mm é a principal limitação desta máquina. Por exemplo, não é suficiente para imprimir uma capa para um smartphone com ecrã generoso. Mas, considerando a nossa experiência, é um volume suficiente para a esmagadora maioria das impressões “domésticas”. E, é claro, é sempre possível recorrer ao engenho para criar modelos maiores a partir de peças mais pequenas.



Como é comum neste tipo de máquinas, a impressão não é feita diretamente. É preciso recorrer a uma aplicação conhecida por “slicer”, como o popular Cura, para transformar modelos 3D em ficheiros Gcode, de acordo com os parâmetros definidos pelo utilizador (qualidade e velocidade, por exemplo), que são gravados num cartão SD. Depois colocamos o cartão SD na máquina e usamos os menus para imprimir. A Blocks fornece perfis para o Cura, o que torna o processo muito mais simples.

Esta máquina não consegue fazer desaparecer as barreiras que ainda existem para a impressão 3D doméstica, mas diminui-as de modo considerável. Há outras impressoras 3D mais fáceis de utilizar, mas que custam três ou quatro vezes mais. Outras podem ser económicas, mas bem mais difíceis de montar e que dificilmente atingem a qualidade de impressão conseguida pela Blocks Zero. Ou seja, esta máquina é, provavelmente, a melhor proposta para quem procura a sua primeira impressora 3D.

Pode ver um vídeo de como funciona AQUI

CARACTERÍSTICAS BLOCKS ZERO

Preço: €350 (disponível em março)

Tecnologia de impressão: FDM

Volume máximo de impressão: 120x140x120 mm

Velocidade: 40 a 60 mm/seg

Conectividade: Leitor de cartões SD, porta USB

Resolução máxima: 40 mícrones

Filamento: 1,75 mm PLA

Dimensões (sem filamento): 20x21x30 cm