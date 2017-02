Morreu Freitas Cruz

Antigo diretor e administrador do “Jornal de Notícias” e RTP morreu na madrugada desta sexta-feira, vítima de pneumonia. António Freitas Cruz tinha 85 anos

António Freitas Cruz faleceu esta madrugada após vários dias de internamento no Hospital da CUF, no Porto, devido a problemas respiratórios. O antigo jornalista iniciou a sua longa carreira no “Jornal de Notícias” em 1955, jornal que dirigiu durante quatro anos a partir de 1981, ano em que assumiu ainda o cargo de administador da empresa.

Em 1985 aceitou o pedido de requisição para presidir ao Conselho de Gerência da RTP, tendo regressado ao seu jornal de sempre dois anos depois.

De 1991 a 1993 foi presidente do Conselho de Administração do “JN”, antes de voltar a sair para a televisão pública para exercer as mesmas funções. Freitas Cruz foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.