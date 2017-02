Investigadores do Porto estudam tratamento contra infertilidade masculina

O objetivo dos investigadores do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) é o desenvolvimento de um fármaco contra a infertilidade masculina

Investigadores do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), do Porto, estão a desenvolver um trabalho que visa a produção de um fármaco para a infertilidade masculina, anunciou sexta-feira fonte daquela instituição.

Os autores da investigação, a que a Lusa teve esta sexta-feira acesso, referem que a maioria dos casos de infertilidade masculina tem causa desconhecida, pelo que os resultados que esta investigação está a produzir “têm elevada relevância e podem ser a porta de entrada para descobrir um caminho que leve ao tratamento”.

Os investigadores descobriram o papel de uma molécula central para a fertilidade do homem que, quando desregulada, provoca infertilidade masculina.

Os primeiros resultados deste estudo foram publicados na revista especializada “Fertility and Sterility” e os investigadores foram agora convidados a desenvolver o conceito na revista “Trends in Endocrinology and Metabolism”, num artigo designado “Papel emergente da molécula mTOR na fertilidade masculina”.

Depois de perceberem a ação da molécula mTOR como reguladora central do metabolismo das células do sistema reprodutor masculino, os investigadores estão nesta fase “a tentar perceber quais os mecanismos subjacentes à sua ação, de forma a poderem desenvolver uma molécula que regule a ação do mTOR, através da produção de um fármaco que permita o tratamento da infertilidade masculina”.

O estudo foi iniciado no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), que posteriormente estabeleceu uma parceria internacional, com o Population Council's Center for Biomedical Research, do Rockefeller Center (EUA), de forma “a aumentar e potenciar a capacidade de desenvolvimento da investigação”, esclarece o ICBAS, em comunicado.

O investigador do ICBAS Marco G. Alves lidera este estudo, que conta com a participação de Pedro Fontes Oliveira, professor no ICBAS e investigador no i3S, e ainda de um aluno que se encontra nos EUA a realizar o doutoramento nesta área com a colaboração dos investigadores do Rockefeller Center.