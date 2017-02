Infarmed chega a acordo na Hepatite C

Houve fumo branco no último dia do prazo de validade do acordo entre o Governo e a farmacêutica que fabrica o medicamento contra a Hepatite C. A Autoridade Nacional do Medicamento garante que a redução de custos é significativa

O Infarmed chegou nesta sexta-feira a acordo com a fabricante do primeiro medicamento inovador que combate o vírus da Hepatite C. No último dia dos dois anos do protocolo com a Gilead, a Autoridade Nacional do Medicamento renovou a relação. A partir de agora, os doentes têm oito medicamentos disponíveis, sendo quatro fabricados pela Gilead.

Sem revelar o custo envolvido no protocolo, o Infarmed garante que a redução é significativa. Desde o início do tratamento, além da Gilead, mais três farmacêuticas passaram a disponibilizar os seus medicamentos, introduzindo a concorrência no segmento de mercado. Os últimos dados disponíveis apontam para que cinco mil pessoas encontrem-se em tratamento, das quais 96,5% ficaram curadas. Estima-se que, em Portugal, existam entre 50 e 150 mil pessoas infectadas com Hepatite C, das quais 15 mil encontram-se já devidamente identificadas.O objetivo fixado pelo governo é de que todas as pessoas com esta doença que necessitem de tratamento tenham acesso à medicação inovadora.