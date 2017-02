Nuvem de dióxido de enxofre causa problemas oculares em criança

A notícia e avançada pela SIC Notícias, que adianta que a Direção-Geral de Saúde convocou uma nova conferência de imprensa para as 11h desta manhã

Uma criança foi atendida nas urgências do hospital de Setúbal na noite desta quarta-feira, com problemas oculares que terão sido criados por pela nuvem de dióxido de enxofre que continua a afetar a região na sequência do incêndio que há dois dias deflaragou numa fábrica naquela cidade.

A notícia e avançada pela SIC Notícias, que adianta que a criança foi assistida e teve alta durante a noite.

O dióxido de enxofre, em contacto com a água ou humidade, transforma-se em ácido sulfúrico. Por esse motivo, as autoridades sanitárias divulgaram recomendações esta quarta-feira para que crianças, idosos e doentes que vivem na península de Setúbal não saíssem de casa. Entretanto, a Direção-Geral de Saúde convocou uma nova conferência de imprensa para as 11h.

Esta manhã, por decisão camarária, todas as escolas do concelho de Setubal estão encerradas.