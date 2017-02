“Situação insólita” trava Metro do Porto durante 20 minutos

Corte de energia levou à interrupção da circulação do metro entre duas estações. Incidente teve efeitos de perturbação em toda a rede

A circulação do metro do Porto esteve esta manhã interrompida durante 20 minutos, devido a um corte de energia. Em causa esteve uma “situação insólita”: “Alguém acionou o botão de emergência para desligar a catenária e, portanto, desligou a luz”, disse ao Expresso Jorge Morgado, diretor de comunicação da empresa.

Entre as estações da Trindade e do Campo 24 de Agosto, a circulação do metropolitano esteve interrompida, mas o incidente teve efeitos de perturbação em toda a rede.

“Como se tratou de um procedimento de emergência, também por questões do protocolo de segurança foi preciso mobilizar o piquete para repor a energia na catenária”, acrescentou Jorge Morgado.

O incidente ocorreu às 9h28 e foi dado como resolvido às 9h43, segundo a mesma fonte.