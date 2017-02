Morreu D. Henrique, duque de Coimbra e irmão de D. Duarte Pio de Bragança

D. Henrique João era o irmão mais novo de D. Duarte Pio de Bragança

Faleceu Dom Henrique João de Bragança, 4.º duque de Coimbra aos 67 anos. A notícia foi avançada esta quinta-feira no site da Real Associação da Beira Litoral. Era o irmão mais novo de D. Duarte Pio, Duque de Bragança e Chefe da Casa Real Portuguesa.

O corpo ficará em câmara ardente na Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, local onde se encontra o Panteão Real da Dinastia de Bragança.

Segundo o "Observador", estava a lutar contra um cancro há algum tempo.

D. Henrique nasceu em Berna, no dia 6 de Novembro de 1949. Era filho de Dom Duarte Nuno de Bragança e de Dona Maria Francisca de Orleans e Bragança, Princesa do Brasil e bisneto do rei D. Miguel I.