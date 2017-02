Imagem de Nossa Senhora de Fátima vai ser coroada em Westminster

O tema da joia é “a paz e o amor” e a sua composição é de prata dourada. Trata-se de uma “reinterpretação da coroa feita em 1942 feita a partir de joias oferecidas por centenas de mulheres portuguesas para agradecer o facto de Portugal não ter entrado na segunda guerra mundial

Uma imagem de Nossa Senhora de Fátima vai ser coroada no sábado na Catedral de Westminster, Inglaterra, recebendo uma coroa feita pela mesma joalharia portuguesa que elaborou a joia que em 1942 coroou a imagem original que está em Fátima.

A informação foi avançada à agência Lusa por Jorge Van Zeller Leitão, responsável pela joalharia Leitão e Irmão, em Lisboa, que tem elaborado os presentes que o Santuário de Fátima oferece aos papas que têm visitado Portugal.

Assim foi com o último papa a visitar Portugal, Bento XVI, a quem o Santuário ofereceu um rosário oficial do Santuário, elaborado por esta joalharia.

Também a prenda que o Santuário de Fátima vai oferecer ao papa Francisco, aquando da visita de 12 e 13 de maio, será efetuada por esta joalharia, mas o seu responsável não divulga para já do que se trata.

A grande obra desta casa foi a coroa da Nossa Senhora de Fátima, uma joia com 950 brilhantes, 1.400 diamantes, 313 pérolas, uma esmeralda grande, 13 esmeraldas pequenas, 33 safiras, 17 rubis, 260 turquesas, uma ametista e quatro águas marinhas.

Esta coroa em ouro, que pesa 1.200 gramas, tem 2.650 pedras e 313 pérolas, foi feita gratuitamente pela joalharia a partir de joias oferecidas por centenas de mulheres portuguesas para agradecer o facto de Portugal não ter entrado na segunda guerra mundial.

Acrescentou-se a estas joias a bala extraída do corpo de João Paulo II, após o atentado em Roma, a 13 de maio de 1981, e oferecida pelo papa ao Santuário de Fátima, a 26 de março de 1984.

No sábado, uma outra imagem de Nossa Senhora de Fátima irá receber uma coroa, desta vez das mãos do Cardeal Vincent Nichols, Primaz da Inglaterra.

Esta imagem, que foi benzida por João Paulo VI e entregue pelo Santuário de Fátima a Inglaterra, “divulga a mensagem de Fátima pelo mundo inteiro” e não tinha, até agora, uma coroa à altura, disse Jorge Van Zeller Leitão.

O tema da joia é “a paz e o amor” e a sua composição é de prata dourada.

Trata-se de uma “reinterpretação da coroa feita em 1942 [ano em que a joia foi entregue as santuário], com um design do novo milénio, moderno, para uma rainha do século XXI”, disse o responsável da joalharia, que ofereceu a obra.

Jorge Van Zeller Leitão sublinha a coincidência desta coroação ocorrer 60 anos após a rainha de Inglaterra ter sido recebida na Praça do Comércio, em Lisboa.

A coroação é promovida pelo Apostolado Mundial de Fátima e realizada "por ocasião do centenário" das Aparições, sendo promovida uma "visita da imagem peregrina às várias dioceses de Inglaterra e País de Gales, durante todo o ano", disse à Lusa o diretor do secretariado internacional da organização, Nuno Prazeres.

A cerimónia no sábado começa às 13h45, com a chegada da imagem, e será presidida pelo cardeal Vincent Nichols, arcebispo de Westminster e presidente da Conferência Episcopal de Inglaterra e País de Gales, que “fará a coroação da imagem”, informou Nuno Prazeres.

Após a coroação e a missa, haverá “um simpósio sobre Fátima” às 18h. Depois de domingo, a imagem peregrina percorre várias dioceses, estando já “praticamente definido” o itinerário entre fevereiro e outubro, referiu o diretor do secretariado internacional do Apostolado.

A imagem peregrina foi benzida em Fátima e entregue em Inglaterra em 1968 - numa altura em que “uma série de imagens peregrinas” foram colocadas em vários países pelo Apostolado Mundial.

No sábado, a coroa feita pela joalharia Leitão e Irmão foi benzida pelo bispo de Leiria/Fátima, António Marto.