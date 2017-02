Extinto incêndio no hotel Sheraton em Lisboa

Chamas irromperam no 21.º andar da unidade hoteleira e obrigaram à evacuação do edifício. Três pessoas precisaram de receber assistência por inalação de fumos

Um incêndio que deflagrou cerca das 13h10 no Hotel Sheraton, em Lisboa, já foi extinto pelos Sapadores Bombeiros da capital, confirmou o Expresso junto da corporação, que fez deslocar para o local oito viaturas e 25 bombeiros.

As chamas, que irromperam no 21.º andar, obrigaram à evacuação total da unidade hoteleira e não causaram feridos nos clientes ou funcionários que se encontravam no interior. Apenas três pessoas, devido à inalação de fumos, precisaram de receber assistência no local, prestada por elementos do INEM e do CODU Lisboa.

São desconhecidas para já as causas do incêndio, cujas circunstâncias já estão a ser investigadas pelas autoridades.