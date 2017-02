Vistos gold: julgamento com 21 arguidos começa hoje

Em causa estão indícios que para o Ministério Público e para o juiz de instrução criminal configuram crimes de corrupção ativa e passiva, recebimento indevido de vantagem, prevaricação, peculato de uso, abuso de poder, tráfico de influência e branqueamento de capitais

O julgamento do caso Vistos Gold, que envolve o antigo ministro Miguel Macedo e o ex-presidente do Instituto dos Registos e Notariado António Figueiredo, entre 21 arguidos, começa esta segunda-feira na Instância Central Criminal de Lisboa.

Além de Miguel Macedo e António Figueiredo, o processo, com um total de 21 arguidos – 17 pessoas singulares e quatro empresas –, coloca ainda no banco dos réus o ex-diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Manuel Jarmela Palos, a ex-secretária-geral do Ministério da Justiça Maria Antónia Anes, três empresários chineses (Zhu Xiandong, Zhu Baoe e Xia Baoling), um empresário angolano (Eliseu Bumba), o empresário português da indústria farmacêutica Paulo Lallanda de Castro e dois funcionários do Instituto dos Registos e Notariado (IRN).

O processo Vistos Gold resultou da “Operação Labirinto”, desencadeada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) em novembro de 2014 e que investigou a aquisição de vistos Gold por cidadãos estrangeiros interessados em investir e residir em Portugal e outros alegados negócios paralelos envolvendo altos responsáveis da Administração Pública.

Vários arguidos juntaram aos autos nas últimas semanas a contestação às imputações de que são acusados, entre eles Miguel Macedo, António Figueiredo e Jarmela Palos.

Segundo disse à agência Lusa fonte do tribunal, as sessões de julgamento do processo Vistos Gold irão decorrer semanalmente à segunda, terça e quarta-feira, já que o coletivo de juízes, formado por Francisco Henriques, Rui Coelho e Alexandra Veiga, não está em exclusividade, estando também a julgar o processo “Money One”, relacionado com o branqueamento de capitais proveniente do tráfico de droga.

O magistrado do Ministério Público designado para o julgamento dos Vistos Gold é o procurador José Nisa.