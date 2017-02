Ladrões em fuga após assaltarem ourivesaria em centro comercial de Lisboa

Segundo fonte da PSP, os dois homens conseguiram fugir do Centro Comercial Amoreiras, estando em parte incerta. A Judiciária já se encontra no local a investigar o assalto

Dois homens armados, de cara destapada, assaltaram esta segunda-feira uma relojoaria no centro comercial Amoreiras, em Lisboa, desconhecendo-se os artigos levados e o seu valor, avançou fonte da PSP à Lusa.

De acordo com as Relações Públicas do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, o assalto à loja aconteceu cerca das 10h30, tendo sido realizado por dois homens que, sob ameaça de arma de fogo, ameaçaram os empregados e efetuaram o roubo.

De acordo com a mesma fonte da PSP não há relato de terem sido disparados tiros.