Esta box portuguesa vai transformar completamente a sua televisão

Esta box portuguesa tem tudo para dar muito que falar, na medida em que é capaz de tornar qualquer televisor numa “very smart TV”. E tem ainda a particularidade de funcionar de modo complementar às boxes dos operadores - e não de as “atrapalhar”.

Como a maioria dos smartphones e tablets do mercado, a TBee Box utiliza o sistema operativo Android, o que significa que é compatível com milhares de apps disponíveis no Google Play. O processo de instalação e utilização destas apps é em tudo similar ao que estamos habituados a fazer no nosso telemóvel ou tablet. Isto significa que podemos, por exemplo, jogar, navegar na Internet ou utilizar o Netflix… Tudo no ecrã grande do televisor. Infelizmente, a capacidade de armazenamento não é muito grande, o que impede de instalar muitas apps ou guardar muitas fotos e vídeos no aparelho. Mas, por outro lado, é possível ampliar o armazenamento através de cartão SD, ou mesmo de um disco externo USB.

À primeira vista, a personalização da interface esconde bem que o sistema operativo é Android (4.4.2). A interface gráfica, com inspiração nos favos das colmeias, não é particularmente apelativa. Mas é muito funcional, já que apresenta o que é preciso quando é preciso. Já testámos vários dispositivos Android para ligar à TV, e este ganha o prémio da melhor funcionalidade que, no dia a dia, é o que mais importa.

Funcional é também o comando. Aliás, duplamente funcional, porque de um lado inclui um teclado compacto, mas ergonómico q.b., e, no outro os comandos mais importantes para um sistema multimédia (volume, baixo/cima, voltar atrás...). Ainda melhor, quando a operar deste lado, o comando transforma-se num apontador preciso ao estilo Wii. Um útil “rato de sofá”, que facilita a utilização de muitas apps, a começar pelo browser web.

A entrada e a saída HDMI permitem reencaminhar o sinal de uma box de operador. Podemos, por exemplo, ter o sinal do operador numa pequena janela enquanto usamos outras funcionalidades. Prático. No entanto, verificámos que a imagem é um pouco afetada – parece perder alguns fotogramas. Aliás, algo semelhante acontece com a app Netflix: o vídeo não é totalmente fluido. Atenção que não se trata de um problema identificável pela maioria dos utilizadores, mas os mais exigentes vão notar alguma falta de desempenho.

A câmara frontal não só permite fazer videoconferências como também é usada para reconhecer gestos. Sim, é possível controlar a TBee mesmo se não soubermos onde está o comando. Não é 100% eficiente, mas consegue-se com algum treino. Também podemos usar alguns comandos de voz para complementar os gestos. Gostámos da forma simples e eficiente que a marca encontrou para alterar a inclinação da box e da câmara: uns pés de borracha estilizados.

Em suma, a TBee Box permite adicionar todas as funcionalidades de um dos mais recentes e sofisticados televisores a um televisor com alguns anos. O que assume ainda mais importância com a cada vez maior popularização de serviços de streaming, como o Netflix ou o Amazon Prime Video.

CARACTERÍSTICAS TBee Box

Preço: €179,90

Sistema operativo: Android 4.4.2

Armazenamento: 8 GB

Comunicações: 2x USB, SD, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet

Processador: quad core

Memória RAM: 1,5 GB RAM

Dimensões: 213x185x35 mm