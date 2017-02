Chuva provoca várias inundações em Vila Real de Santo António

Há registos de várias inundações também em Monte Gordo, na via pública, em habitações e em estabelecimentos comerciais

A chuva forte que caiu este sábado na região do Algarve provocou várias inundações no concelho de Vila Real de Santo António, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

De acordo com a mesma fonte, devido a um pico de chuva cerca das 18h30, registaram-se várias inundações nas “zonas mais baixas” do concelho de Vila Real de Santo António, nomeadamente na cidade com o mesmo nome e em Monte Gordo, na via pública, em habitações e em estabelecimentos comerciais.

Devido a estas inundações, duas pessoas foram “deslocadas provisoriamente para casa de familiares”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou, este sábado, a região do Algarve sob aviso amarelo (o terceiro numa escala de quatro) devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte e persistente, bem como de agitação marítima, com ondas com 2,5 a 3,5 metros, e de vento forte.