PeteSouza. Como o fotógrafo de Obama usa o Instagram contra Trump

Enquanto Barack Obama goza umas merecidas férias com a família – as imagens mais recentes mostraram-no a fazer kitesurf na ilha privada do milionário Richard Trump –, o seu antigo fotógrafo oficial, o luso-descendente Pete Souza, criou uma conta no Instagram para recordar os melhores momentos da passagem do 44º presidente dos EUA pela Casa Branca. Estão lá muitas das fotos mais icónicas de Obama, mas o que tem chamado a atenção de alguns dos mais de 900 mil seguidores de Souza é a forma como várias imagens – escolhidas entre as quase dois milhões que ele tirou durante os 8 anos na Casa Branca – parecem ter sido eleitas para sublinhar os contrastes entre as atitudes de Trump e as do seu antecessor.

São vários os exemplos que mostram o quanto algumas semanas podem mudar muita coisa. Em resposta à decisão do presidente Trump de barrar a entrada no país a cidadãos de sete países maioritariamente muçulmanos [entretanto suspensa pelos tribunais], Souza postou uma imagem de Obama a sorrir junto a uma menina com um véu na cabeça, tirada durante uma visita à Malásia.

Um dia depois, colocou uma imagem de Obama a conhecer Alex, um rapaz de seis anos que escreveu uma carta ao presidente depois de ter ficado comovido com as imagens (que se tornaram virais) de um menino sírio dentro de uma ambulância. "Pode ir buscá-lo e trazê-lo [para minha casa]? Estacione à entrada ou na rua e estaremos à vossa espera com bandeiras, flore e balões. Vamos dar-lhe uma família e ele será nosso irmão", tinha escrito Alex.

Pouco subtil foi também a escolha de uma foto de Obama a beber tequila com o presidente do México, Enrique Peña Nieto, no mesmo dia em que Trump, numa conversa ao telefone com o seu homólogo mexicano, admitiu enviar tropar americanas para controlar os "bad hombres" (homens maus), caso os militares daquele país não o conseguissem fazer.

Quando foi conhecido outro telefonema desastroso do novo presidente dos EUA, desta vez com o primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, Souza postou uma foto onde este aparece sorridente na companhia de Obama e do chefe do executivo neozelandês.

O ex-fotógrafo oficial da Casa Branca também não deixou escapar o facto de Trump ter apenas escolhido quatro mulheres para o seu gabinete, contrastando com as sete nomeadas por Obama.

Pete Souza, neto de açorianos que emigraram no início do século XX para os EUA, está a preparar a publicação de um livro com fotografias tiradas durante os oito anos de Barack Obama na Casa Branca. Casado e com dois filhos, é fã da equipa de basebol Boston Red Sox e dos músicos Bruce Springsteen e Brandie Carlisle, como admite na pequena biografia que escreveu no seu perfil no Instagram.