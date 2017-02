Bombeiros e GNR tentam encontrar espanhol que se perdeu no Gerês

Para o local foram destacados dois veículos com oito elementos, dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez e do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR.

Bombeiros e GNR foram destacados esta tarde para o parque da Peneda-Gerês, em Arcos de Valdevez, para encontrar um cidadão espanhol que ali se perdeu e pediu ajuda, disse à Lusa fonte do CDOS de Viana do Castelo.

Segundo a mesma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o alerta foi dado às 16h12 pelo espanhol, que através do seu telemóvel contactou as autoridades dando conta de que estava perdido no Gerês.

"Temos a zona onde se encontra o indivíduo mais ou menos identificada", disse a fonte, acrescentando que o incidente acontece na localidade de Peneda, na freguesia de Gavieira, em Arcos de Valdevez.

Para o local foram destacados dois veículos com oito elementos, dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez e do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR.

A mesma fonte referiu ainda que o homem não estará sozinho.