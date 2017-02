Santuário de Fátima apresenta imagem oficial da visita do papa Francisco

A imagem apresenta o desenho de um coração, com a inscrição, no interior, “Papa Francisco - Fátima 2017”

O santuário de Fátima apresentou esta sexta-feira a imagem gráfica e identidade visual da visita do papa Francisco, a 12 e 13 de maio, que vai estar disponível em vários suportes e no cartaz oficial do evento.

Em declarações aos jornalistas, o padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima e coordenador geral da visita do papa, frisou que a nova imagem gráfica pretende retratar o "estilo de simplicidade e clareza" que caracteriza o papa Francisco.

A nova imagem, da autoria do designer Francisco Providência, apresenta o desenho de um coração, com a inscrição, no interior, "Papa Francisco - Fátima 2017" comportando ainda o lema da visita papal (Com Maria, Peregrino na Esperança e na Paz) e o logótipo das comemorações do centenário das aparições.

À nova imagem gráfica surge associada, no cartaz, uma fotografia do papa Francisco a acenar com a mão esquerda.

"Procurámos valorizar a proximidade física e simpática do papa, que, a sorrir, acena com a mão num gesto de saudação e bênção", refere Francisco Providência, na documentação hoje divulgada sobre a nova imagem gráfica.