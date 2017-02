Turquia anuncia projeto-piloto: pagar a avós para cuidarem dos netos

As avós não poderão ter mais de 65 anos e cuidarão de bebés de entre seis meses e um ano de idade, recebendo um salário mensal de cerca de 100 euros, o equivalente a 30% de um salário mínimo nacional na Turquia

A Turquia vai lançar esta primavera um projeto-piloto que passa pelo pagamento de um salário a avós com menos de 65 anos que cuidem dos seus netos, anunciou esta quarta-feira o ministro do Trabalho turco Mehmet Müezzinoglu.

O projeto será preparado durante este mês e começará a funcionar em março, inicialmente com cinco mil famílias das províncias de Istambul e Bursa, às quais se juntarão a seguir mais mil famílias de outras sete províncias, explicou o ministro, em declarações recolhidas pelo diário turco "Hürriyet".

As avós não poderão ter mais de 65 anos e cuidarão de bebés de entre seis meses e um ano de idade, pelo que receberão um salário mensal de 425 liras turcas, cerca de 100 euros, o equivalente a 30% de um salário mínimo nacional na Turquia.

"Não interessa se a avó já recebe uma pensão de reforma ou não. A condição económica da avó não está em causa, o importante é que não tenha problemas de saúde", disse Müezzinoglu.

O governante acrescentou, no entanto, que o projeto visa beneficiar especialmente as famílias de baixos rendimentos, pelo que serão apenas escolhidas famílias em que o salário da mãe não ultrapasse dois salários mínimos e o rendimento do agregado familiar não chegue aos três salários mínimos. "Se o projeto-piloto correr bem, poderemos também reconsiderar o limite dos 65 anos de idade", acrescentou o ministro. O programa deverá estender-se por um ano.

"Com este projeto queremos ajudar as mulheres e aumentar o emprego feminino. Queremos que elas possam proteger a família e as crianças sem abandonar a vida laboral", afirmou, pelo seu lado, a ministra para a Família e Assuntos Sociais, Fatma Betül Sayan Kaya, em declarações durante o evento de apresentação do projeto.