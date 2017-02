Português morre colhido por comboio na Suíça

O acidente ocorreu quando o emigrante português fazia a limpeza da via-férrea de uma estação em Zurique

Um emigrante português morreu esta terça-feira de madrugada na Suíça, colhido por um comboio de mercadorias quando fazia a limpeza da via-férrea de uma estação do cantão de Zurique, confirmou à Lusa a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

Segundo a mesma fonte, trata-se de César Ribeiro, de 39 anos, natural de Freitas, concelho de Fafe.

O acidente ocorreu por volta das 4h40 locais, em circunstâncias ainda por esclarecer, na estação ferroviária de Winterthur, quando o trabalhador português procedia à limpeza de resíduos ao volante de um veículo conhecido como 'dumper', de acordo com autoridades policiais citadas pelo canal televisivo TVI24.

De acordo com um comunicado da polícia do cantão de Zurique citado pela mesma fonte, desconhece-se ainda por que razão o trabalhador circulava na linha férrea, pelo que foi aberta uma investigação.

Devido à violência do embate, que destruiu o veículo que conduzia, o cidadão português foi declarado morto no local.

As ligações a Zurique estiveram cortadas durante cerca de duas horas e foram depois retomadas com algumas restrições de circulação.

César Ribeiro era emigrante na Suíça há dez anos e deixou um filho de cinco anos, precisou o Jornal de Notícias, igualmente citado pela TVI24.