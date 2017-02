No Europeu deles não se joga à bola, canta-se

Corriam os últimos dias do mês de fevereiro de 1969 quando, pela sexta vez, Portugal parava para ouvir o desfile de músicas que prometiam representar o país e arrancar uma vitória lá fora na Eurovisão. Ao início da noite, com os cabelos negros apanhados e um vestido de mangas compridas, Simone de Oliveira subiu ao palco do Teatro São Luiz, em Lisboa. “Minha palavra dita à luz do sol nascente/ meu madrigal de madrugada/amor amor amor amor amor presente/ em cada espiga desfolhada”, cantou. Quem estava na sala conseguiu distinguir cada cor, ver cada movimento e ouvir cada respiração. Em casa, através da RTP – ainda estação única e com transmissão a preto e branco -, muitos outros portugueses viram a artista alcançar o primeiro lugar do Festival da Canção. Já lá vão quase 50 anos.

Sérgio Ferreira ainda não era nascido quando a “Desfolhada” foi cantada pela primeira vez em público. Tem apenas 22 anos, mas considera que o que se passou nessa noite de fevereiro no São Luiz é o momento mais marcante da história do certame que já moveu todo um país. “É uma composição maravilhosa e a Simone foi exímia a cantá-la”, justifica.

Açoriano de São Miguel, Sérgio entrou na faculdade em Lisboa. Em 2012 rumou à capital, mas chegou uns dias mais cedo para participar no Eurovision Live Concert, um concerto anual que reúne artistas nacionais e internacionais do Festival da Canção. Nesse dia conheceu Simone.

Fascinado desde pequeno pelo mundo da televisão, Sérgio é hoje assistente de produção. Ao longo do curso, sempre que podia, arranjava forma de fazer trabalhos sobre o tema. O trabalho final foi uma análise à participação portuguesa na Festival da Eurovisão.

“Era o meu ídolo, a pessoa que gostava mesmo de conhecer. Fazia parte do programa ir jantar ao restaurante da Simone – por acaso, já nem me lembro o que comi –, e depois um concerto. Cantou o “Sol de Inverno”, a “Desfolhada” e outras… Lembro-me que foi mágico”, recorda.

Os dois trocaram umas palavras. Simone confundiu Sérgio com um dos muitos franceses que estavam presentes em peso no evento eurovisivo. Sérgio disse que era das ilhas. Ela desejou-lhe boa sorte para a faculdade. Ele agradeceu. Beijou-o na testa e despediu-se do jovem admirador.

Simone de Oliveira foi apenas o primeiro nome com quem Sérgio se cruzou. Ainda nem estava há um mês em Lisboa e já se tinha chegado à fala com “os três reis do Festival da Canção”. “Logo a seguir, fui à inauguração do busto da Madalena Iglésias em Benfica. Conhecia-a e, no mesmo dia, conheci também o António Calvário. Nos primeiros tempos já tinha valido a pena vir para Lisboa”, acrescenta em tom de brincadeira.

Imagem cedida por Sérgio Ferreira

E como surgiu toda esta paixão? Com um CD das Doce que andava perdido lá por casa. Queria saber mais. “Não sei bem porquê, deu-me na cabeça ir pesquisar mais sobre as Doce. Andei à procura e acabei por ir parar a um site chamado Festivais da Canção. Comecei a explorar, havia descrições de todos os festivais, fotografias, letras das canções… Por acaso, umas semanas depois era tempo de mais um festival. Foi a primeira vez que vi. Depois, acompanhei também a Eurovisão e fiquei apaixonado pelo espetáculo”, explica.

24 horas em Estocolmo

Maio de 2016. 6h de um sábado. Com uma pequena mala na mão, Joana Lucas estava sozinha no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, pronta para embarcar até Estocolmo, na Suécia. Sabia que só tinha 24 horas de visita, mas esse era tempo mais do que suficiente para cumprir o sonho: ver ao vivo uma final da Eurovisão. Uma escala e mais de três mil quilómetros depois, lá estava ela. “Acho que se pode se pode dizer que isto foi um bocadinho de loucura”, comenta.

Imagem cedida por Joana Lucas

Não houve tempo para espreitar a cidade. Joana andou a juntar dinheiro “por mais tempo do que pensava”. Gastou perto de 500 euros, sendo que 50 foram para o bilhete que lhe garantia a entrada na arena Ericsson Globe. Chegou spzinha à fila de entrada, mas instantes depois já falava com holandeses, canadianos, britânicos e espanhóis.

“Nas redes sociais há um grande entusiasmo com o festival, mas lá no local vive-se um espírito diferente. Não se sente tanto a competição mas sim a festa e a celebração. Fui com a bandeira portuguesa e uns espanhóis abraçaram-se logo a mim. Há união, amizade e as pessoas falam todas umas com as outras”, descreve. “Os dez minutos antes do espetáculo começar, que quem está em casa não vê, são brutais. Estão todos a dançar e a cantar medleys de músicas antigas. Aí, via-se o verdadeiro espírito pelo qual a Eurovisão foi criada: juntar todos à volta da música”, acrescenta.

Arrepiou-se e quase verteu uma lágrima quando soaram as primeiras notas do hino da Eurovisão. Não acreditava que estava mesmo ali. Às 6h do domingo seguinte lá estava Joana, novamente no aeroporto, já de regresso a casa.

Os Festivais da Canção e da Eurovisão sempre fizeram parte da vida de Joana. Nem ela sabe explicar como tudo começou. Lembra-se de em miúda acompanhar as emissões com os pais, e as músicas que prefere são bem mais antigas do que ela (“Playback” de Carlos Paião, em 1981, e o “Silêncio e Tanta Gente” de Maria Guinot, em1984). Associa as músicas aos anos com uma destreza incrível. Sabe quem cantou e compôs. Não hesita em atirar nomes e datas como se fosse o nome das ruas que percorre todos os dias.

Jessica Mendes, 24 anos, consegue aliar o Festival à paixão da escrita. Dedica grande parte do tempo a enriquecer o blogue “Crónicas de Eurofestivais” com notícias, opiniões, reportagens e a entrevistas. É uma das capitãs do barco.

“Com isto já tive a sorte de conhecer algumas pessoas que admiro bastante do meio eurovisivo como a Vânia Fernandes, que nos representou em 2008, o Nuno Feist ou o Ott Lepland, que representou a Estónia em 2012 e é um cantor incrível. E também já vi duas edições do Festival da Canção ao vivo”, conta entusiasmada.

Imagem cedida por Jessica Mendes

Unhas roídas, rezas, silêncio e apostas

Enquanto Sérgio vivia com os pais em São Miguel, as noites de festival eram sagradas. “Pedia à minha mãe para não falar e convidava os meus pais a verem também”, recorda. Quando saiu do conforto do lar e rumou a Lisboa para estudar, viveu sempre em residências de estudantes, o que complicava o acesso à televisão. Num ano, conseguiu “pôr a malta toda a ver a final” e noutro apoderou-se da TV em casa de uns amigos.

Relativamente ao Festival da Canção, apesar de ser obrigatório ver Joana não tem qualquer ritual ou tradição. O mesmo já não acontece com a competição europeia. Aí, há toda uma preparação: no mês anterior recusa ouvir qualquer uma das canções a concurso. Talvez para não se afeiçoar ou se fartar.

Nunca há nada marcado para o dia da final e assegura-se de que está em casa (ou ao pé da televisão e do sofá) a partir das 19h. Momentos antes do arranque, fica “numa pilha de nervos”. Fazem-se tops das melhores e piores composições a concurso. Aposta-se nos favoritos e nos derrotados da noite. Joana garante que quando as atuações que lhe são mais queridas não atingem o sucesso que espera “sofre mais do que devia”. E aconselha quem está à sua volta naquela hora de angústia a não dizer-lhe nada.

Entre os fãs, o mais comum é ter uma canção favorita e não um país. O que está em jogo é a qualidade da música e a forma como esta é espelho de uma cultura. “Em 2014, os portugueses ficaram chateadíssimos porque a Suzy não foi à final, enquanto eu estava quase em lágrimas porque Montenegro se apurou pela primeira vez e com uma música que é a essência da Eurovisão”, exemplifica Jessica.

“Sou quase uma ave rara”

Estranho, choque, ave rara e preconceito. Todas estas são palavras usadas por Jessica, Joana e Sérgio para descreverem o que os outros acham quando se apercebem que eles vibram com o mundo eurovisivo. Na opinião do trio, o desconhecimento faz a barreira.

“Em Portugal, reage-se com muita estranheza. Sou quase uma ave rara. Quem me conhece, goza às vezes mas percebe. Tento mostrar o lado bom da Eurovisão”, refere Joana. “Nunca consegui tornar um dos meus amigos fã, mas alguns veem o espetáculo e gostam das músicas, o que já é uma vitória”, acrescenta.

Para quem crítica, Jessica tem a resposta na ponta da língua: “Aquela canção chamada ‘If I were sorry’, que está constantemente passar na rádio, é da Eurovisão. Representou a Suécia em 2016 – e foi das piores que pisou aquele palco. “Can't stop the feeling”, de Justin Timberlake, foi apresentada na Eurovisão. Portugal pode não levar o concurso a sério, mas há países que o fazem. O Melodifestivalen, o Festival da Canção sueco, é sempre o programa mais visto do ano; e na Islândia, a média de espectadores da Eurovisão está sempre na casa dos 90%”.

Se outrora o Festival da Canção parava o país, agora parece que quase passa ao lado dos telespectadores. “Há um preconceito, mas não sei porquê. Talvez tenha caído um bocadinho em desuso, por participarmos há tantos anos sem ganhar”, supõe Sérgio. “A RTP é parte do problema também, pois não promove o concurso e as músicas do Festival da Canção são, no geral, horríveis”, acusa Jessica.

Em 2015, as audiências da Eurovisão atingiram os números mais baixos dos últimos anos. Em Portugal, 503.500 assistiram à competição internacional, menos de metade dos que acompanharam em 2008 (1.716.000). Em 2016, houve um ligeiro aumento, com 505.000 pessoas a seguirem a emissão.

“Claro que há má música, mas também há coisas muito boas. A Eurovisão não é igual ao Festival da Canção que se faz em Portugal. É melhor. Quero voltar a ter o mesmo nível de entusiasmo pelo Festival da Canção que tenho pela Eurovisão, porque em Portugal há qualidade”, insiste Joana

Missão 2017: mudar?

Os primeiros sinais mostram que 2017 pode ser o ano de mudanças no Festival da Canção. A organização convidou compositores e, pela primeira vez, há canções totalmente em inglês. Luísa Sobral, Rita Redshoes, Samuel Úria, Nuno Feist e Márcia destacam-se no lote de criadores das letras e músicas a concurso. Entre os cantores, estão alguns talentos nascidos no programa da estação pública “The Voice”.

“Claro que temos de esperar pelo dia, mas acho que há mexidas muito boas. Gostei que tivessem convidado compositores jovens, que estão bem na indústria. Tal como fizeram com os cantores. Quanto às músicas em inglês, não me faz qualquer confusão. Não é a questão mais importante. O que importa é ter qualidade”, defende Joana. “A RTP está agora a acordar novamente a Eurovisão”, acrescenta.

Para Jessica, este pode ser um Festival “de boa música portuguesa” e com “um nível musical superior aos dos últimos anos”, lembrando que para uma das composições vingar tem de ser pensada e construída “com o objetivo de representar Portugal e os portugueses”. “Pelo menos, os fãs estrangeiros parecem estar entusiasmados com os cantores no concurso de cá”, refere.

“A música que levamos à Eurovisão não é para ouvir na rádio quando estamos no trânsito de manhã, nem é para fazer parte da banda sonora de uma novela. A música que levamos é para agradar a todo um público europeu, para fazer com que Portugal se destaque”, sublinha Sérgio.

O Festival da Canção 2017 foi esta quinta-feira apresentado pela RTP. A competição decorre ao longo dos últimos dois domingos de fevereiro, com as semifinais a 19 e 26 do mesmo mês. A final está agendada para 5 de março. A condução das várias emissões será da responsabilidade das duplas Sónia Araújo e José Carlos Malato, Tânia Ribas de Oliveira e Jorge Gabriel e ainda Catarina Furtado e Sílvia Alberto.

Programa:

19 de fevereiro - Primeira semifinal:

Canção 1: Márcia (intérprete e compositor)

Canção 2: Golden Slumbers (intérprete), Samuel Úria (compositor)

Canção 3: Fernando Daniel (intérprete), Nuno Feist (compositor)

Canção 4: Deolinda Kinzimba (intérprete), Rita Redshoes (compositor)

Canção 5: Rui Drumond (intérprete), Héber Marques (compositor)

Canção 6: Lisa Garden (intérprete), Siraiva (compositor)

Canção 7: Salvador Sobral (intérprete), Luísa Sobral (compositor)

Canção 8: Viva La Diva (intérprete), Nuno Gonçalves (compositor)

26 de fevereiro - Segunda semifinal:

Canção 1: David Gomes (intérprete), Tóli César Machado (compositor)

Canção 2: Lena d'Agua (intérprete), Pedro Silva Martins (compositor)

Canção 3: Beatriz Felício (intérprete), Jorge Fernando (compositor)

Canção 4: Pedro Gonçalves (intérprete), João Pedro Coimbra (compositor)

Canção 5: Helena Kendall (intérprete), João Só (compositor)

Canção 6: Celina da Piedade (intérprete e compositor)

Canção 7: Jorge Benvinda (intérprete), Nuno Figueiredo (compositor)

Canção 8: Inês Sousa (intérprete), Noiser (compositor)