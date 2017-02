Mau tempo: costa e norte do país com aviso laranja

A costa de Portugal continental está esta sexta-feira com aviso laranja, o segundo mais grave, por causa da forte ondulação. Aviso idêntico tem o norte do país, mas para o vento e chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A informação do IPMA apenas deixa de fora dos avisos os distritos de Santarém e Évora, pintando a laranja os de Aveiro, Viseu, Guarda, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança, nalguns casos devido ao forte vento, noutros também por causa da chuva.

Alguns avisos laranja prolongam-se até às 06h00 de sábado por causa do vento e da agitação marítima, como são os casos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, enquanto nos distritos de Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança os avisos laranja estendem-se por causa do vento, que pode atingir rajadas de 120Km/h.

O mau tempo levou a EDP Distribuição a avisar na quinta-feira que o abastecimento de energia elétrica poderá ser afetado nos próximos dias, tendo a empresa reforçado as suas equipas no território continental.

A forte ondulação arrastou na quinta-feira quatro pessoas na praia da Costa Nova, em Ílhavo, uma das quais continua desaparecida. As buscas vão integrar esta sexta-feira de manhã um helicóptero.

Equipas mistas formadas por elementos da Policia Marítima, Capitania do Porto de Aveiro, Bombeiros e Marinha tentam desde as 19h45 de quinta-feira encontrar a mulher, arrastada por uma onda quando se encontrava no areal da praia.

De acordo com o comandante Carlos Isabel, as buscas estão a ser acompanhadas por meios náuticos da Marinha, que no entanto não conseguem chegar junto ao local do desaparecimento da mulher devido à forte ondulação.

O responsável espera que com o início da atuação do helicóptero, diferente do que esteve em ação na quinta-feira, e com a preia-mar, cerca das 08h00, as buscas deem resultados.