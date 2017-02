Sismo de 3,7 seguido de réplica registado em Porto de Mós

O sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter registado na noite desta quarta-feira em Porto de Mós, distrito de Leiria, não causou danos pessoais ou materiais, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) na região da Batalha (distrito de Leiria)”, refere o IPMA, em comunicado.

O sismo foi registado às 23h22 nas estações da Rede Sísmica do Continente e o epicentro localizou-se próximo de Porto de Mós. Cerca de duas horas depois, à 1h36, registou-se uma réplica de magnitude 2,6, com o epicentro também perto de Porto de Mós. Este fenómeno também não causou “danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III, na escala de Mercalli modificada, na região da Batalha”, diz o IPMA.

A Proteção Civil do distrito de Leiria foi contactada por muitos residentes daquele distrito a pedir informações sobre o que teria acontecido, disse à agência Lusa uma fonte daquele serviço.

“Os telefones não têm parado”, disse à Lusa fonte da Proteção Civil local, salientando que a maioria dos telefonemas veio de locais como Alcobaça, São Martinho do Porto, Caldas da Rainha, Batalha, Porto de Mós e Leiria, sobretudo do sul de Leiria.

A PSP local também recebeu várias chamadas a pedir informações.