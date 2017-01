Chuva mantém-se pelo menos até domingo

A chuva vai continuar a afetar Portugal continental pelo menos até domingo, mas as temperaturas mínimas e máximas vão subir, adiantou à agência Lusa a meteorologista Ângela Lourenço.

"Vamos continuar com chuva. Hoje a precipitação será muito fraca e limitada às regiões do litoral, norte e centro. Para amanhã [terça-feira], as precipitações vão ser mais intensas e em todo o território. Na quarta-feira, dia 1, vamos ter uma melhoria, mas depois nos dias 2 e 3 vamos ter novo agravamento com chuva forte", adiantou.

De acordo com a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a semana vai ser pontuada por dias de chuva fraca e outros com precipitação forte e persistente.

"Vamos iniciar uma semana com precipitação fraca, mas até domingo vamos ter precipitação, sendo que será sempre mais significativa nas regiões do norte e centro", disse.

Ângela Lourenço chamou ainda a atenção para a possibilidade de vento mais intenso no litoral e nas terras altas, sendo que na quinta e na sexta-feira as rajadas podem ser mais intensas também noutros locais do território do continente.

"Em termos de temperaturas temos boas noticias. Esta situação de chuva traz-nos um ar marítimo mais quente e húmido que vem do Oceano Atlântico. Ou seja, vamos ter temperaturas amenas, nada parecido com as que tivemos em semana anteriores", disse.

De acordo com Ângela Lourenço as mínimas vão rondar os 10/12 graus Celsius e as máximas 16/17 graus.

"No interior e nas Serras os valores da mínima não são tão altos. Estamos a prever mínimas de 6 graus e máximas de 14", concluiu.