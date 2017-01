Valter Hugo Mãe: “Não é a morte do Pai Natal”

Foi com alguma surpresa que o autor português soube que o seu primeiro romance, “O nosso reino”, recomendado para o 3º ciclo no Plano Nacional de Leitura, está a causar controvérsia entre alguns pais de alunos do 8º ano no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa.

Não me lembro de o meu livro ser assim tão escabroso e tão explícito”, diz, realçando que a obra faz uma alusão à infância num contexto de libertação do jugo da ditadura no 25 de Abril. O autor português remete para aos professores e pais o papel de decidirem aquilo que é ou não adequado a adolescentes destas idades, mas questiona: “Não sei se a leitura deste livro lhes revela um novo mundo. Não me ocorre ter usado uma perversão tão grande que represente a morte do Pai Natal.”