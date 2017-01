Morreu o homem dos Oceanos que nasceu no Alentejo profundo

“Mário Ruivo era uma grande figura da ciência portuguesa à escala internacional, uma personalidade ímpar na problemática dos oceanos. Com a sua desaparição, que agora sucede — poucos dias depois do seu amigo Mário Soares, com quem relevou o papel de Portugal nesses domínios —, Portugal perde uma das suas grandes personalidades com prestígio científico reconhecido pelo mundo”, diz o embaixador Francisco Seixas da Costa nas ‘notas pouco diárias’ do seu blogue.

A sua ação e a sua reputação como biólogo e oceanógrafo cedo atravessaram fronteiras. Mário João de Oliveira Ruivo nasceu em Campo Maior em 1927 e licenciou-se em Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em 1950. Nos seus tempos de estudante, foi dirigente do MUD Juvenil e em 1947 esteve preso no Aljube, ao mesmo tempo que Mário Soares. Os dois homens ficaram amigos para o resto da vida e partiram no mesmo mês e no mesmo ano.

Depois de se licenciar, foi para França, onde aprofundou os seus estudos em oceanografia e gestão de recursos vivos na Sorbonne. Na década de 1970 dirigiu a divisão de Recursos Aquáticos e do Ambiente do Departamento de Pescas da FAO, a organização da ONU para alimentação e agricultura (1974-79), sediado em Roma. Entre 1980 e 1988, foi presidente do Comité para a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO. Mais tarde foi coordenador da Comissão Mundial Independente para os Oceanos e membro da Comissão Estratégica dos Oceanos, bem como conselheiro científico da Expo 98.

Ministro por 41 dias

No verão de 1975, foi ministro dos Negócios Estrangeiros no V Governo Provisório, depois de ter sido secretário de Estado das Pescas nos II, III e IV Governos Provisórios. Cidadão empenhado, a 4 de setembro de 2015 recebeu o Prémio Cidadão Europeu desse ano, uma distinção que reconhece pessoas ou organizações que promovem o entendimento e a integração dos cidadãos na União Europeia e a cooperação entre países.

RUI OCHOA

Os anos de juventude

Muito jovem “militou na clandestinidade, colaborando com o Partido Comunista Português desde o Liceu, em Évora”, lê-se na página de facebook “Antifascistas da Resistência”.

No pós-II Guerra Mundial foi dirigente do MUD Juvenil. No final da década de 1950 integrou o conselho editorial da revista “Seara Nova”.

“Tinha trabalhado com o professor Flávio Resende na Faculdade de Ciências de Lisboa e embora não pudesse ser assistente nas universidades e estivesse impedido de continuar a trabalhar no Instituto de Biologia Marítima como investigador auxiliar ou adjunto, voltou a Portugal e não deixou de investigar na área das pescas. Foi assim que, em 1954, passou a ir todos os anos com os bacalhoeiros até à Terra Nova e, depois, a bordo do GIL Eanes até á Gronelândia e, também, nos bacalhoeiros, até ao Círculo Polar Ártico”, lê-se na sua biografia na página “Antifascistas da Resistência”. “.Quando foi informado [pelo director do Instituto de Biologia Marítima] de que havia um sério risco de ser preso, vai para Itália, onde ficou 13 anos até à Revolução” de 1974. Nos anos que passou em Roma, ingressou nos quadros da FAO, organização das Nações Unidas para a alimentação e agricultura.

Reações

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, lamentou a morte de Mário Ruivo, realçando o seu contributo para “a promoção de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável”. Numa nota de pesar, lembra o “homem da ciência e da cultura", por quem "tinha uma elevada estima e consideração pessoal”.

Para Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, “o professor Mário Ruivo foi um reputado cientista, pioneiro na defesa dos oceanos e no lançamento das políticas de ambiente em Portugal”. Numa nota enviada à agência Lusa, Ferro Rodrigues lembra o “destacado antifascista, desde cedo ligado aos movimentos da resistência, que exerceu inúmeros cargos e funções relevantes no Governo português”.

Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, o “vulto ímpar da cultura e ciência em Portugal”, que “deixa um legado extraordinário na rede de investigadores”, que “continuam a trilhar o caminho por ele preconizado para uma aliança entre a ciência, a tecnologia e a sociedade”.

Também a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, evoca a “personalidade reconhecida, democrata, opositor do regime fascista e grande defensor do oceano como elo primordial de ligação entre os povos, e recurso fundamental para o futuro da Humanidade”.

Mário Ruivo era irmão da bióloga Beatriz Ruivo e do artista plástico Henrique Ruivo; era casado com a professora Maria Eduarda Gonçalves.

O velório é na Gare Marítima de Alcântara. O funeral sai esta quinta-feira, às 15h, para o Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, depois de uma breve cerimónia na Gare Marítima de Alcântara.