Dezenas de feridos em acidente com ferry no Terreiro do Paço

Pelo menos 33 pessoas ficaram feridas esta manhã após um ferry proveniente do Barreiro ter embatido no cais do Terreiro do Paço, em Lisboa

Um acidente com um barco da Soflusa causou esta quarta-feira vários feridos. O catamarã que saiu do Barreiro com destino a Lisboa embateu no cais do Terreiro do Paço por volta das 8h30. Há registo de pelo menos 33 feridos, à partida sem gravidade. No local encontram-se os Bombeiros Sapadores de Lisboa, apoiados por três viaturas, a Polícia Marítima e o INEM. “Os feridos estão a ser avaliados pelo INEM e 22 deles já foram encaminhados para os hospitais da região”, disse ao Expresso o comandante Paulo Isabel, da Polícia Marítima de Lisboa. Questionado sobre os motivos do acidente, o comandante afirmou que terá sido provocado pela falta de visibilidade devido ao denso nevoeiro. Estima-se também que a embarcação seguia a uma “velocidade superior à aconselhável” a avaliar pela violência do embate. “Nesta situação aproveito para sensibilizar as pessoas e utentes dos transportes fluviais para referir que devem permanecer sentados nos seus lugares até a embarcação atracar. Situações como a de hoje são raras, mas podem acontecer”, acrescentou. De acordo com a Soflusa, as ligações fluviais não estão a sofrer perturbações. (Em atualização)