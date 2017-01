Acidente no Terreiro do Paço. Ferry terá embatido no cais “a velocidade excessiva”

Ao chegar ao cais do Terreiro do Paço, em Lisboa, o nevoeiro adensa-se. Terá sido também esse nevoeiro que contribuiu para que esta manhã, pelas 8h30, o ferry Antero de Quental, da Soflusa, embatesse contra o cais.

O balanço final aponta para 34 feridos ligeiros, 32 mulheres e dois homens, que foram reencaminhados por precaução para o Hospital de Santa Maria, Hospital de S. José, São Francisco de Xavier e Maternidade Alfredo da Costa.

O comandante da embarcação já foi ouvido pelas autoridades marítimas, garante aos jornalistas o comandante do Porto de Lisboa, José Isabel. E, embora ainda seja cedo para se falar em erro humano, "para a manobra e proximidade a que se encontrava do cais, a velocidade não seria a mais adequada".

A situação já foi entretanto normalizada e a embarcação (que transportava os 561 passageiros) retirada do local para poder permitir que os dois cais fiquem operacionais.

O comandante do Porto de Lisboa elogia a "coordenação excelente" entre as várias forças presentes no local: autoridades marítimas, Bombeiros, Proteção Civil, INEM.

Não há Antero de Quental à vista

No cais do Terreiro do Paço a normalidade voltou. As autoridades marítimas e os bombeiros desmobilizaram, os passageiros continuam a sair de a entrar. Junto ao rio, o ruído do cais. E não há Antero de Quental à vista (a embarcação já foi entretanto retirada).



Teresa, de 54 anos, está no local a trabalhar. Não se apercebeu do acidente "até começar a ver os feridos a chegar". Estava a limpar o cais desde as 8h, como habitualmente, quando reparou que alguma coisa errada se tinha passado.

"Comecei a ver os feridos a chegar, ambulâncias, bombeiros...", diz ao Expresso, enquanto continua o seu trabalho. "Mas não vi o acidente, nem ouvi qualquer ruído. O cais é mais afastado desta zona de entrada."



Só ouviu dizer que a embarcação terá batido de frente. E que os feridos foram "dezenas". Mas a situação já está normalizada e Teresa está ali para trabalhar.