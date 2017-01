Morreu o empresário Alberto da Ponte

O antigo presidente do conselho de administração da RTP faleceu este sábado, vítima de cancro, aos 64 anos

Alberto da Ponte não resistiu a um cancro e morreu no sábado, noticiou o “Diário de Notícias”.

O empresário foi presidente executivo da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, entre 2004 e 2012, assumindo logo de seguida a presidência do conselho de administração da estação de televisão do Estado, um mandato que ficou marcado por várias polémicas.

Desde que deixou a RTP, onde esteve até 2015, Alberto da Ponte assumia um cargo de consultor na assembleia-geral da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas. Segundo o DN, fazia também parte, desde 2005, do comité consultivo da The Fladgate Partnership, empresa de produção e comercialização de vinho do Porto.