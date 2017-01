Temperaturas descem até 9 graus

Os distritos de Évora, Castelo Branco, Aveiro e Portalegre vão estar esta quarta-feira sob Aviso Laranja devido ao tempo frio, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, os distritos de Évora, Castelo Branco, Aveiro e Portalegre vão estar sob Aviso Laranja entre as 21h desta quarta-feira e as 5h de sexta-feira devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

O Aviso Laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro, é emitido devido a uma situação meteorológica de risco moderado e elevado.

O IPMA colocou também os restantes 14 distritos de Portugal continental sob Aviso Amarel' desde as 23h de terça-feira e até às 5h de sexta-feira devido ao tempo frio.

O Aviso Amarelo, segundo menos grave de uma escala de quatro, refere-se a uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Segundo o Instituto, as temperaturas vão descer a partir de esta quarta-feira em Portugal continental devido a uma massa de ar continental mais fria e seca, segundo o IPMA.

Na sequência da massa de ar fria, a temperatura mínima deverá descer entre 4 e 6 graus Celsius e a máxima entre 7 e 9 graus.

O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente tempo frio com céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado de nordeste, soprando forte, com rajadas até 70 quilómetros por hora, nas terras altas, em especial até ao fim da manhã.

A previsão aponta também para a formação de geada, em especial nas regiões do interior e para uma descida de temperatura, que será acentuada.

Em Lisboa as temperaturas vão variar entre 3 e 12, no Porto entre 1 e 11, em Vila Real entre -3 e 5, em Viseu entre -3 e 6, em Bragança entre -6 e 4, na Guarda entre -6 e 2, em Castelo Branco entre 0 e 6, em Coimbra entre 1 e 8, em Portalegre entre -2 e 4, em Santarém entre 1 e 10, em Évora entre -1 e 8, em Beja entre 0 e 8, em Faro entre 3 e 12 e em Aveiro entre 1 e 10.