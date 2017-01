Ex-diretora de São José vai presidir ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Teresa Sustelo, ex-responsável pelo Centro Hospitalar de Lisboa de Central, vai assumir os destinos do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. A gestora abandonou as anteriores funções após a morte do jovem David Duarte no Hospital de São José, por falta de equipa cirúrgica

É uma mudança de poucos quilómetros, todos dentro da capital. Teresa Sustelo, ex-presidente do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), que junta São José, Santa Marta, Estefânia e outros dos antigos hospitais civis de Lisboa, vai assumir a direção do antigo Hospital Júlio de Matos, atual Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. O despacho de nomeação foi publicado esta quarta-feira, depois da anterior equipa de administração, liderada por Isabel Paixão, ter cessado o mandato no último dia de dezembro. A nova equipa mantém a lógica de estrutura que existia: duas mulheres na administração, Teresa Sustelo e Sandra Silveira, esta como vogal executiva, e dois homens na direção clínica e de enfermagem. A administradora hospitalar estava atualmente no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que agrega os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, depois de há cerca de um ano ter abandonado a direção do CHLC na sequência da morte de um jovem no Hospital de São José por falta de assistência cirúrgica especializada aos fins de semana. David Duarte tinha 29 anos e morreu em dezembro de 2015 vítima de uma aneurisma roto. A cirurgia que poderia ter-lhe aumentado as hipóteses de sobreviver à hemorragia no cérebro não foi realizada a tempo porque o hospital não tinha equipa de neurorradiologia de intervenção durante o fim de semana.