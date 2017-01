“Dinheiro do caso Sócrates vem do GES”: a notícia do Expresso que comprometeu Salgado

O Expresso republica a notícia de 16 de abril de 2016, que denunciava as relações suspeitas entre Ricardo Salgado e José Sócrates, que levaram a que o ex-líder do BES fosse em janeiro de 2017 chamado ao DCIAP. O título da notícia era "Bataglia: dinheiro do caso Sócrates vem do GES" e resumia que as "'transferências foram feitas a partir da Espírito Santo Enterprises', admite presidente da Escom, numa referência a 12 milhões de euros que saíram de dois offshores e que, segundo a tese do Ministério Público, foram parar ao exprimeiro-ministro José Sócrates". Texto da notícia original, publicada no âmbito da investigação Panama Papers, parceria Expresso/TVI:



Era a explicação que estava a faltar na 'Operação Marquês', o caso de corrupção, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais que tem como protagonista o ex-primeiro-ministro José Sócrates.



A equipa que no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) está a tentar terminar a recolha de indícios, de forma a poder concluir o inquérito--crime e avançar com uma eventual acusação, aguardava há vários meses para saber qual seria a versão dos factos de Hélder Bataglia, o homem que desde 1993 liderou os negócios do Grupo Espírito Santo em Angola e no Congo através de um conglomerado de empresas reunidas à volta de uma sociedade offshore incorporada originalmente nas Ilhas Virgens Britânicas, a Escom.



Por que razão teria Bataglia canalizado 12 milhões de euros, entre 2008 e 2009, para Joaquim Barroca, dono do grupo Lena, através de contas suas na Suíça tituladas por dois offshores, a Markwell e Monkway?



A tese que o Ministério Público construiu ao longo do último ano tem que ver com um resort de luxo de que Bataglia é acionista: Vale do Lobo. A suspeita era que o homem-forte da Escom teria feito chegar os 12 milhões de euros a contas de Joaquim Barroca que, por sua vez, teria transferido pouco depois, em várias tranches, o dinheiro para outras contas de Carlos Santos Silva, um empresário e amigo de longa data de José Sócrates, que, de acordo com o procurador Rosário Teixeira, teria interferido quando ainda era primeiro--ministro no sentido de beneficiar o empreendimento. Hélder Bataglia diz, no entanto, que as transferências em causa nada têm que ver nem com Joaquim Barroca nem com ele próprio.



"As transferências foram feitas a partir da Espírito Santo Enterprises", confessa ao Expresso e à TVI, sem querer dar mais explicações.



O offshore Espírito Santo Enterprises é um alegado saco azul do Grupo Espírito Santo por onde terão passado 300 milhões de euros de pagamentos a destinatários não identificados e que, de acordo com os "Panama Papers", foi criado em 1993 nas Ilhas Virgens Britânicas, tendo como presidente Ricardo Salgado e vice-presidente José Manuel Espírito Santo. A ligação entre a Espírito Santo Enterprises e a 'Operação Marquês' já vinha ser mencionada como uma suspeita do Ministério Público pela "Visão" (ainda esta semana) e pelo "Correio da Manhã".



A Markwell e a Monkway fazem parte de um lote de 15 offshores de que Bataglia era beneficiário e que foram titulares de contas bancárias na UBS.



Cada um desses offshores era especializado num assunto. O presidente da Escom tinha, por exemplo, um offshore apenas para pagar as despesas do seu barco. E outro que servia para cobrir as despesas com o avião. A Markwell, segundo fontes cruzadas, era uma conta de passagem. O dinheiro vinha de um lado e seguia para outro, sendo que na sua origem estava invariavelmente o Grupo Espírito Santo.



Confrontado pelo Expresso e pela TVI, Pedro Delille, um dos advogados de defesa de José Sócrates, afirma que o ex-primeiro-ministro "não tem e nunca teve qualquer relação com Hélder Bataglia ou com qualquer offshore, relacionada com Hélder Bataglia ou com quem que seja". Segundo Delille, "o lançamento e divulgação de quaisquer suspeitas relacionando o nome de José Sócrates com Hélder Bataglia ou quaisquer dessas entidades é, pois, completamente infundada, abusiva e caluniosa".



Ao Expresso e à TVI, Bataglia aproveitou para reagir ao trabalho de investigação desenvolvido pela ANCIR, uma rede de jornalismo de investigação em África que está envolvida também nos "Panama Papers", e que vem publicado nestas páginas. O artigo, que o Expresso publica na íntegra, está focado no papel que a Markwell - precisamente o mesmo offshore que surge na 'Operação Marquês' - teve para a obtenção de licenças de exploração de poços petrolíferos em Angola. "Sem conseguir neste momento precisar a data exata, recordo a celebração deste contrato, entre outros da mesma natureza."