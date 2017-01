Queixa de Portugal sobre Almaraz já seguiu para Bruxelas

“Acabou de seguir” para Bruxelas a anunciada queixa contra Madrid por não ter respeitado as regras Europeias ao aprovar a construção de um armazém de resíduos radioativos a 100 quilómetros de Portugal sem ter em conta a avaliação dos impactos transfronteiriços. A informação foi confirmada ao Expresso, no início da tarde desta segunda-feira, por fonte do Gabinete do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.

em desenvolvimento