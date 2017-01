Socialistas prestam homenagem pública a Guilherme Pinto

Distrital do PS do Porto vai homenagear, este sábado, o autarca de Matosinhos, falecido no passado domingo. Na cerimónia estarão presentes o atual presidente da Câmara local, Eduardo Pinheiro, a veração e ainda Augusto Santos Silva

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, Manuel Pizarro, líder da Federação Distrital do PS, Eduardo Pinheiro, sucessor até ao final do mandato do autarca que faleceu, domingo, seis dias após a renúncia à Câmara de Matosinhos por razões de saúde, são alguns dos socialistas presentes na cerimónia de tributo a Guilherme Pinto. A iniciativa, onde são esperados muitos militantes, simpatizantes e dirigentes do partido, terá lugar, pelas 10h30, na Praça da Cidade do Salvador, em Matosinhos, mais conhecida por rotunda da Anémona. O local da homenagem, um dos mais emblemáticos da cidade devido à enorme escultura em rede dedicada aos pescadores locais, é uma das referências da cidade que Guilherme Pinto se orgulhava de ter afirmado no país como marca de “inovação e criatividade”. A Casa da Arquitetura, a Casa do Design e o Museu da Diáspora são alguns dos legados de que o autarca mais gostava de destacar dos seus 11 anos de mandato.