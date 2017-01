Mais dois argelinos fugiram do aeroporto de Lisboa

Dois argelinos fugiram e outros três foram detidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), esta quinta-feira. Quando iam a embarcar, saltaram pelo gradeamento do Terminal 2 do aeroporto de Lisboa, pelo lado que dá acesso à Segunda Circular.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Polícia Judiciária e Polícia de Segurança Pública estão no terreno a tentar apanhar os dois estrangeiros. Segundo a SIC Notícias, o grupo de argelinos estava a ser escoltado quando dois deles conseguiram fugir.

O voo teria como destino Casablanca, em Marrocos, e estava a fazer escala em Lisboa.

Passa para seis o número de cidadãos magrebinos - dois marroquinos e quatro argelinos - que terão conseguido fintar as autoridades nos últimos meses e fugiram do aeroporto, precisamente enquanto esperavam pelos voos de escala.

O primeiro acontecimento do género deu-se em junho com um marroquino que vinha de Casablanca e tinha como destino o Brasil. Em julho, e na mesma rota, um outro cidadão marroquino também conseguiu fugir, e a 22 e 27 de setembro, foram dois argelinos que iam para Casablanca que fugiram e entraram ilegalmente no país.

Em outubro, seis argelinos tentaram forçar as portas de emergência de um avião com destino a Argel, na Argélia e com saída de Lisboa às 15h30, que já estava em andamento na pista e prestes a levantar voo. A tripulação do voo chamou então a polícia que, juntamente com o SEF, deteve os seis homens levando-os depois para a zona de detenção da PSP no aeroporto. Depois, receberam ordem de explsão do país.

Tal como noticiou o Expresso a 30 de setembro, as autoridades estão a investigar a hipóteses destes imigrantes terem contado com a ajuda de redes ilegais de tráfico de pessoas. Uma suspeita que agora pode ganhar ainda mais força.

Segundo uma fonte da investigação, é provável que na capital haja alguém dessas redes que conheça bem o mapa do Aeroporto Humberto Delgado, de modo a permitir que as fugas sejam eficazes. “Não está descartado que exista alguém previamente instruído da localização das portas de saída de emergência e salas de fumadores”, referiu ao Expresso, em setembro, essa fonte oficial.