Estudo nega relação entre dores e mudanças no tempo

Um estudo realizado pelo Instituto George para a Saúde Global, na Austrália, revela que não existe nenhuma relação entre as mudanças no estado do tempo e as dores nas costas e nas articulações.

Para chegar a essa conclusão, os investigadores analisaram os historiais de mil pacientes com dores de costas e 350 com artroses nos joelhos, constatando que as mudanças meteorológicas não conduziam ao aparecimento ou agravamento dos sintomas.

Os investigadores garantem que não verificaram qualquer relação entre as dores nos músculos e nas articulações e fatores como a humidade, vento, pressão atmosférica ou chuva.

“O ser humano é muito suscetível, por isso é fácil acordarmos com mais dores nos dias frios e chuvosos e esquecermos aqueles em que temos os mesmos sintomas em dias com menos com sol e mais frio”, explicou Chris Maher, um dos autores do estudo.