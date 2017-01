Candidatos ao Carro do Ano expostos no Dolce Vita Tejo

Júri vai escolher os sete finalistas que serão anunciados nos próximos dias. O público poderá ver os modelos expostos de 13 a 15 de janeiro na praça central do centro comercial

Os modelos incritos na edição deste ano do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal podem ser vistos pelo público de 13 a 15 de janeiro na praça central do Dolce Vita Shopping Tejo (Amadora, acesso pela CRIL e IC16). São 15 carros representando 11 marcas.

Na mesma ocasião o júri reunir-se-á e escolherá os sete finalistas que disputarão a fase final do concurso. Um destes será o Carro do Ano 2017, sucedendo ao Opel Astra, vencedor do ano passado. Informação sobre esta pré-escolha será divulgada nos próximos dias, nomeadamente no Expresso e na SIC Notícias organizadores da iniciativa.

Depois de conhecidos os finalistas, será votado o Carro do Ano, assim como o melhor em cada uma das cinco classes que integram esta edição: Citadino, Carrinha, Familiar, Crossover e Ecológico do Ano.

A iniciativa, promovida pelo semanário Expresso e pelo canal SIC Notícias, mantém este ano o formato de júri que inclui membros permanentes e convidados, numa busca pela pluralidade de opiniões. Assim, há 16 membros permanentes e dois convidados — para a edição de 2017 foram incluídos o site Automonitor e a revista Exame Informática. O júri permanente é composto pela revista especializada Carros e Motores, pelos desportivos A Bola, O Jogo e Record, pelos generalistas Correio da Manhã, Diário de Notícias, Expresso, Jornal de Notícias e PÚBLICO, pelo económico Jornal de Negócios, pelas revistas Visão e Revista do ACP, as rádios Renascença/RFM e TSF e pelo canal televisivo SIC/SIC Notícias.

Eis a lista dos candidatos:

Audi Q2 1.6 TDI

Citroen C3 Pure Tech 110 S&S Shine

Hyundai Ioniq Hybrid Tech

Hyundai Tucson 1.7 CRDi Premium

Kia Sportage 1.7 CRDi TX

Kia Optima Sportwagon 1.7 CRDi GT Line

Mazda3 CS Skyactiv-D 1.5 Excellence HT Navi Pack Leather

Mitsubishi Outlander PHEV

Peugeot 3008 Allure 1.6 BlueHdi 120 CV EAT6

Renault Mégane Berlina Energy dci 130 GT Line

Renault Mégane Sport Tourer Energy dci 130 GT Line

Volkswagen Passat Variant GTE

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 CV

Volvo V90 D4 190 CV Geartronic

SEAT Ateca 1.6 TDI CR Style S&S 115 CV