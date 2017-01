Homicídio nos carros de cesto da Madeira

Presidente da associação dos carreiros do Monte morto durante uma rixa. Policia já deteve autor dos dois disparos

Uma rixa entre dois carreiros - os homens que conduzem os típicos carros de cesto do Monte - acabou em morte. O presidente da Associação dos Carreiros do Monte, Norberto Gouveia, não resistiu a dois tiros na cabeça. O autor dos disparos, que também foi carreiro, foi já detido.

O homicídio ocorreu no Monte esta quarta-feira à tarde no largo onde ficam os carros de cesto, uma zona muito procurada pelos turistas. Tudo terá começado com uma discussão que acabou com dois tiros na cabeça da vítima.

“Confirmo que houve uma discussão da qual resultou um morto”, disse fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, citados pela Lusa.

A fonte adiantou que os bombeiros ainda tentaram reanimar o homem, mas este acabou por falecer, encontrando-se o corpo no local à espera da chegada do delegado de saúde para confirmar o óbito.

O incidente deu-se no começo do trajeto dos carros de cesto, no Monte, informou.

No local estiveram, além dos bombeiros, uma Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP).