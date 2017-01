GNR apreende no aeroporto de Lisboa metais preciosos e outros artigos roubados

Em comunicado, a GNR revela que a apreensão de encomendas postais prestes a serem despachadas foi realizada após a detenção, na passada semana, em Almancil, de cinco homens indiciados por furtos em residências

A GNR apreendeu no aeroporto de Lisboa três encomendas postais que iam ser enviadas para o estrangeiro com objetos roubados, incluindo metais preciosos, numa investigação que envolveu detenções na semana passada em Almancil, Loulé, por furtos em residências.

Num comunicado divulgado esta manhã, a Guarda Nacional Republicana avança que militares do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé realizaram a ação no aeroporto Humberto Delgado, esta segunda-feira, no âmbito de um inquérito a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, relativo à detenção na passada semana, em Almancil, de cinco homens indiciados por furtos em residências.

As autoridades abriram as encomendas, tendo sido apreendidas 190 peças em metais preciosos, 50 relógios, uma coleção de moedas, dez bolsas de senhora, cinco perfumes, três consolas de videojogos, um tablet, uma máquina fotográfica, uma imagem religiosa e diverso vestuário e calçado.

O material apreendido está presumivelmente associado à atividade delituosa desenvolvida pelo grupo em território nacional, revela a GNR.