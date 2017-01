Quatro medicamentos retirados do mercado

Autoridade do medicamento ordenou a suspensão imediata de três antipiréticos e de um fármaco para a diabetes

"Não conformidades no sistema de boas práticas de fabrico" levaram o Infarmed a pedir a suspensão imediata das vendas de quatro fármacos. As apresentações visadas são paracetamol Bluepharma 1000 mg, paracetamol Sandoz 500 mg, Supofen 1000 mg e o metformina Mylan.

Em comunicado, os responsáveis explicam que foram detetadas falhas relacionadas com a granulagem e embalagem. "Na sequência da uma inspeção realizada pelo Infarmed ao fabricante de medicamentos para uso humano Granules India Ltd. (Gagillapur, Índia) foram detetadas não conformidades no sistema de boas práticas de fabrico, relacionadas com a atividade de granulação e embalagem primária de comprimidos".

Os lotes concretos estão identificados na página do Infarmed na internet mas os doentes não devem suspender as tomas sem consultarem primeiro um médico para que seja prescrita uma alternativa de tratamento.

Farmácias e espaços saúde não podem, no entanto, continuar a dispensar os medicamentos. Os lotes suspensos não podem ser vendidos, dispensados ou administrados e têm de ser devolvidos.