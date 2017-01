Viajar como as estrelas

Há dias especiais cujas memórias nos acompanham pelo resto da vida e que, também por isso, merecem ser marcados com apontamentos de luxo. Pode ser a maior extravagância de sempre e o gasto menos ponderado, mas percorrer a cidade numa limusina é uma experiência única e são muitos os que escolhem este tipo de serviços para ocasiões especiais. A fatura pode ir das centenas aos milhares de euros, mas há serviços para quase todas as carteiras. O mais importante é conhecer bem as principais opções e definir qual o orçamento disponível para a excentricidade.

Alugar uma limusina é, não raras vezes, um ato de loucura. Mas isso não tem de ser propriamente mau. Toda a gente conhece a história de alguém que pediu a sua amada (ou seu amado) em casamento numa viagem de limusine e, num dia em que os nervos tomam conta do corpo, só será difícil respeitar o que se acordou com a empresa de aluguer. A primeira meia hora de serviço (o menor tempo possível) tem o custo mínimo de 80 euros e este é apenas o valor base. Todas as mordomias são pagas à parte e não ceder a algumas tentações é uma autêntica prova de fogo.

As opções para casamentos são várias e, consoante os preços, o céu parece ser mesmo o único limite. Sim, a utilização de limusinas não é um exclusivo dos pedidos de casamento. No dia do matrimónio, o conjunto de opções torna-se ainda maior e cresce à mesma velocidade dos gastos. De um serviço mais modesto, em que os principais convidados (ou apenas os noivos) são apenas transportados até ao lugar destinado ao copo de água, rapidamente passamos para veículos com serviço de bar, entretenimento a bordo (com ecrãs gigantes), música e até passadeira vermelha à chegada. São dias em que se olha menos aos custos e mais aos desejos, pelo que a imaginação pode voar até ao ponto em que a carteira consiga pagar.

Para os que não optaram pelo pedido de casamento a bordo e decidiram não incluir as limusinas no grande dia, há ainda uma opção intermédia. A despedida de solteiro pode ser a altura ideal para experimentar alguns dos serviços disponíveis. Uma noite pela cidade pode ficar cara, mas será decerto len-dá-ri-a. Reunir os amigos mais chegados para a última noite no clube dos solteiros vai dar histórias para o resto da vida, mas a maior parte delas ficará em segredo. Guardadas pelos convidados mas também pelo motorista, a quem é pedido sigilo absoluto sobre as pessoas que transporta. As famosas festas a bordo, que já todos vimos a percorrer as ruas de grandes cidades em horas mais tardias, têm pouca expressão em Portugal, mas basta uma viagem ao país vizinho para que um serviço como estes se torne algo mais banal. Não é preciso partir para Las Vegas para ter uma experiência semelhante e Madrid oferece várias opções extravagantes. A festa é exclusiva dos ocupantes e pouco (ou mesmo nada) se verá a partir do exterior — desde que não se use o teto de abrir para acenar aos transeuntes. O melhor é ter cuidado com a conta do bar, porque há sempre máquinas fotográficas prontas a captar os piores momentos.

Os serviços de limusina não são um exclusivo do lazer e são também utilizados em contexto empresarial. É possível alugar um veículo com motorista para transfers aeroportuários, mas também para eventos corporativos. Neste mundo dos veículos de luxo, o cliente é rei e as empresas sabem que os desejos são mesmo para cumprir.

EXCENTRICIDADES IMPORTADAS

Aos modelos mais clássicos — de marcas como a Lincoln, a Chrysler ou a Mercedes-Benz — juntam-se propostas mais excêntricas e exclusivas, como as da Rolls-Royce. A cor também é importante e à quase discreta limusina preta juntam-se a vistosa limusina branca ou a extravagante dourada. Para outras núpcias, existem cores mais vivas mas estas são muito mais raras em Portugal.

O imaginário norte-americano também está presente por cá e esta será mesmo a melhor opção para quem não gosta de passar despercebido. As limusinas da Hummer, criadas a partir do modelo Hummer H2, têm quase 10 metros de comprimento e são capazes de transportar 10 convidados no seu interior. O luxo a bordo é uma constante e, entre as características técnicas, há que destacar o motor Vortec V8 de 6,2 litros mas isso será o que menos importa. Quem aluga uma limusina como esta está mais preocupado com o entretenimento a bordo e esse está assegurado por três bares, três ecrãs de grandes dimensões e ainda um sistema de som profissional. Para que nada falte aos convivas.

Se sempre teve vontade de experimentar uma limusina e ainda não encontrou a altura ideal para o fazer, talvez o Ano Novo seja uma boa opção. O réveillon aproxima-se a passos largos, mas ainda será possível encontrar alguns veículos disponíveis para a grande noite deste sábado.

Angels Limos

Tel. 961 724 999

Cascais Limousines

Tel. 211 543 259

Coimbra Limousines

Tel. 239 946 342

Lisboa Limousines

Tel. 932 000 300

Low Cost Limousines

Tel. 932 012 200

Porto Limousines

Tel. 229 698 340

RLimousine

Tel. 917 413 017

Artigo publicado na edição do EXPRESSO de 30 de dezembro de 2017