Quatro portugueses mortos em acidente de autocarro em França

Quatro portugueses morreram este domingo num acidente de autocarro numa estrada no centro de França, segundo um novo balanço provisório das autoridades divulgado pela edição 'online' da Creusot-Info.

Fonte da polícia francesa confirmou à Lusa que "o autocarro transportava 32 pessoas, morreram quatro e há alguns feridos graves", mas não precisou as nacionalidades das vítimas mortais do acidente, que ocorreu no distrito de Saône-et-Loire, no centro de França.

Inicialmente as autoridades davam conta de cinco mortos portugueses.

O acidente aconteceu às 04:30 locais (menos uma hora em Lisboa) e "visivelmente terá sido o gelo" na estrada, com "temperaturas negativas" na zona, a provocá-lo, mas "não houve colisão com outro veículo", de acordo com a fonte contactada pela lusa.

A polícia confirmou ainda que o autocarro fazia a ligação Portugal-Suíça e que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 79 na direção Mâcon-Moulins, num troço da RCEA (Estrada Centro Europa e Atlântico), "conhecida por ser muito perigosa em França".

De acordo com o jornal Le Parisien, trata-se do acidente rodoviário mais grave em França desde março do ano passado, quando, na mesma estrada, 12 portugueses morreram na sequência de um choque frontal entre a carrinha em que seguiam e um veículo pesado.

De acordo com a estação de rádio RTL, há 24 feridos, incluindo três em estado muito grave.

O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, disse à Lusa pouco depois das 7h30 que já estava em contato com o consulado para apurar a dimensão do acidente, sem adiantar mais informações.