Marcelo lembra Daniel Serrão como “professor e investigador notável”

Recordando Daniel Serrão “com amiga saudade”, o Presidente da República “apresenta à família e às suas escolas os mais sentidos pêsames”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou hoje condolências à família do médico Daniel Serrão, recordando o "professor e investigador notável".

"Com o falecimento de Daniel Serrão, desaparece, além de uma personalidade de assinalável dimensão cultural, um professor e investigador notável, que tanto contribuiu para a renovação da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e, depois, para a afirmação da Universidade Católica Portuguesa", lê-se numa mensagem divulgada este domingo no 'site' da Presidência da República Portuguesa.

Marcelo Rebelo de Sousa recorda que, "particularmente relevante foi o seu papel pioneiro -- com, entre outros, Luís Archer e João Lobo Antunes -- para a importância académica e a autonomia disciplinar da Bioética".

Recordando Daniel Serrão "com amiga saudade", o Presidente da República "apresenta à família e às suas escolas os mais sentidos pêsames".

O velório de Daniel Serrão decorre este domingo na Igreja da Lapa, entre as 16 h e as 20h, e o funeral realiza-se na segunda-feira pelas 09h45, saindo da mesma Igreja, disse à Lusa o filho Manuel Serrão.

Manuel Serrão manifestou ainda o desejo de que seja "respeitada a natureza privada dos atos fúnebres". Em representação de Marcelo Rebelo de Sousa nas cerimónias fúnebres estará o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.