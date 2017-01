É no 1º ciclo que se fazem mais TPC

Grande parte dos professores diz que “raramente atribuem” trabalhos para casa. Mas quando se pergunta a pais e alunos a regularidade com que têm de fazer TPC, a resposta mais ouvida é a de que não têm descanso nenhum dia, fins de semana incluídos. Contraditório? Nem por isso se se pensar que a partir do 1º ciclo as aulas são dadas por professores diferentes ao longo da semana e que mesmo que cada um só mande trabalhos de vez em quando, os alunos podem recebê-los diariamente.

As respostas foram apuradas num inquérito lançado por Alexandre Henriques, professor e autor do blogue “Com Regras”, dedicado a temas da Educação, e respondido por mais de 1600 pessoas, a maioria professores e pais. Nesta segunda parte do estudo — na primeira ficou a saber-se que a atribuição de TPC merecia a concordância da maioria, embora fossem considerados excessivos —, as respostas são analisadas por nível de ensino, concluindo-se que é no 1º ciclo (quatros primeiros anos da escola) que os professores mais os ‘prescrevem’. Quase metade (42%) disse atribui-los “entre três a quatro vezes por semana”. Nos extremos, uma percentagem idêntica (13%) divide-se entre o “nunca atribuir“ e o “sempre”.

Já no ensino secundário, cai para metade (21,5%) o número de docentes que dizem passar TPC “frequentemente”. Se a regularidade diminuiu à medida que se avança no nível de ensino, também a complexidade da tarefa aumenta. Um quinto dos pais garantiu que os filhos passavam mais de uma hora a fazer os TPC. Mas a duração média mais referida, sobretudo no 1º ciclo, é de 15 a 30 minutos. No caso dos mais novos, com quase metade dos pais a dizer que “permanece ao seu lado e ajuda”.

A maioria dos encarregados de educação e professores considera que o esforço despendido pelos alunos nestas atividades é “proporcional”. Mas um número significativo de pais (36%) considera “excessivo”, enquanto menos de 5% dos docentes acharam o mesmo.

Esta diferença de perspetivas é evidente também na forma como ambos encaram os TPC. Quase 80% dos professores veem-nos como uma “tarefa natural que não os perturba”. Quem está em casa não tem uma visão tão otimista: 45% dos pais acham que é uma tarefa “exigente, causadora de stresse, mas suportável” e 16% classificam-nos como uma “tarefa desagradável e perturbadora”. O problema é que tem de se somar o tempo que os alunos passam em aulas e que é considerado excessivo por muitos.

No final, todos acabam por estar de acordo e defender que os TPC devem ser “limitados na duração do trabalho diário exigido”. A proibição é defendida por apenas 5% dos docentes e 14% dos pais.