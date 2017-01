7 novas Lojas do Cidadão até agosto

Batalha, Lisboa, Nelas, Penalva do Castelo, Sátão, Torres Vedras e Valpaços são os locais onde vão abrir as sete novas Lojas do Cidadão até agosto, segundo a secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca.

O plano do Governo é abrir outras 11 até final deste ano, alargando a rede a um total de 53 por todo o país até 2019, incluindo locais como Vila Velha de Ródão, Carregal do Sal ou Boticas. A gestão das lojas passará a estar a cargo dos municípios, segundo resolução do Conselho de Ministros.