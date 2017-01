Exame Informática Semanal estreia-se este sábado

Sábado vai ser sinónimo de mais uma edição semanal da Exame Informática em formato digital. Nova edição é um exclusivo de quem compra ou assina o Expresso ou a Exame Informática

A partir deste sábado vai poder encontrar no quiosque digital do Expresso uma nova publicação: chama-se Exame Informática Semanal, e está disponível, neste primeiro número, para todos os leitores sem qualquer custo.

As edições das semanas seguintes vão estar disponíveis todos os sábados para todos os assinantes do Expresso e para todos os assinantes da Exame Informática, bem como para todos os utilizadores que façam uso dos códigos de acesso disponibilizados com as edições impressas destas duas publicações, vendidas nas bancas.

A Exame Informática Semanal apenas vai estar disponível em suporte digital. Com este lançamento, a marca Exame Informática passa a representar cinco produtos: a revista mensal, a nova edição semanal, o site com notícias diárias, um programa de TV que passa semanalmente na SIC Notícias, e as conferências especializadas em tecnologias.

Capa da primeira edição da Exame Informática Semanal